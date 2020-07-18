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سيارات

مرسيدس تكشف عن مواصفات جي كلاس 2021 للطرق الوعرة

السبت 18/يوليه/2020 - 06:58 ص
صدى البلد
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أماني نوار
كشفت مرسيدس عن صور حديثة وأكثر وضوحا لسيارة مرسيدس AMG  جي كلاس 2021 خلال اختباراتها الأخيرة وظهرت مرسيدس في التسريا سوداء بإطارات معدنية ضخمة تلائم السير على الطرق الوعرة بشكل أفضل.

وتتميز مرسيدس بمصابيح LED امامية وخلفية ولكن ينتظر أن تكشف مرسيدس عن مقصورة داخلية جديدة تم إعادة تصميمها لطراز AMG جي كلاس 2021.
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ومن المنتظر أن تحظي سيارة AMG جي كلاس 2021 على سقف ضخم وجديد بالإضافة إلى أشرطة أضاءة LED أمامية مدمجة بالأضافة على إطار أحتياطي مثبت في الهيكل الخلفي للسيارة.

ومن أكثر التغييرات أيضا التي من المفترض أن تكون موجود في سيارة مرسيدس موديل 2021 هي أقواس العجلات العريضة وكذلك العتبات الجانبية الجديدة مع مصدات أمامية وخلفية مختلفة. 

وحتى الان لم تفصح مرسيدس عن أي معلومات خاصة بالسيارة سواء في أوروبا أو أمريكا الشمالية خصاة أنه سيتك طرحها في أمريكا الشمالية
تحت شارة G550، وفي أوروبا تحت شارة G500، وربما تغير مرسيدس من الشارة وتوحدها تحت AMG G63 وهو ما سنعرفه في الأيام المقبلة.

اما بالنسبة للمحرك فالسيارة تتمتع بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر تيربو مزدوج وهو الذي تعتمده مرسيدس في أغلب طرازات AMG ولكن دون معرفة أي زيادة  القوة  والعزم في جي كلاس 2021. 

اما الموديل الحالي من مرسيدس جي كلاس تتمتع بمحرك يولد قوة 425 حصان مع عزم دوران أقصى 610 نويتن متر ويأمل عشاق هذا الطراز أن يظهر موديل 2021 بمحرك يولد قوة أكبر مثل المستخدم AMG G63 الذي يزأر بقوة 585 حصان مع عزم دوران أقصى 849 نيوتن.متر.
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يذكر أن كشفت مؤخرا بعض الصور المسربة من شركة بكين أن السيارة  BJ80  تقليد مرسيدس جي كلاس ستحصل على نسخة جديدة بثلاثة أبواب.

ومن ناحية التصميم فنسخة الثلاثة أبواب تبدو مشابهة لنسخة الخمسة أبواب القياسية من مرسيدس جي كلاس ، ولكن باختلافات محدودة مثل السقف أكثر ارتفاعًا، ربما لتوفير مساحة أرحب لتحريك الرأس ولكنه غير مؤكد حتى الأن خاصة والصين معروفة بالتقليد في كل الصناعات .

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