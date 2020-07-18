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اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت اليوم 18 يوليو 2020

السبت 18/يوليه/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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أحمد علام
ننشر أسعار الذهب الكويتي خلال تعاملات اليوم، السبت  18-7-2020، حيث سجّل سعر الذهب "عيار 21" في الكويت نحو 15.67 دينار كويتي.


وتتأثر أسعار الذهب في الكويت وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الكويت لجميع الأعيرة الذهبية.


وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الكويت اليوم مقابل الدينار الكويتي.


أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 24 (17.91  دينار كويتي) أي ما يعادل (58.24 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 22 (16.42 دينار كويتي) أي ما يعادل (53.39 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 21 (15.67 دينار كويتي) أي ما يعادل (50.96 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 18 (13.43 دينار كويتي) أي ما يعادل (43.68 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 14( 10.45 دينار كويتي) أي ما يعادل (33.97 دولار أمريكي) 

أسعار الذهب في الكويت للجرام عيار 12 (8.96 دينار كويتي) أي ما يعادل (29.12 دولار أمريكي) 

أسعار الجنيه الذهب 125.39 دينار كويتي  أي ما يعادل 407.70 دولار أمريكي 

أسعار أوقية الذهب 557.07 دينار كويتي أي ما يعادل 1.811 دولار أمريكي 

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