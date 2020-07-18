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تعليم

التعليم العالي: كورونا السبب وراء نقل مكتب التنسيق من القاهرة لـ عين شمس

السبت 18/يوليه/2020 - 10:25 ص
الدكتور محمد الطيب
الدكتور محمد الطيب
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ثابت البطل - نهلة الشربيني

قال الدكتور محمد الطيب، المتحدث الإعلامي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه وقع اختيار الوزارة على جامعة عين شمس لتكون مقر مكتب التنسيق هذا العام؛ نظرا لظروف تحويل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة إلى أماكن للعزل، حيث مازالت في حالة الاحتياج لها، لذا تم اختيار المكان الأفضل لصالح الطلاب، ومازالت هناك تجهيزات يتم إجراؤها.


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وأضاف "الطيب"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن القرار مؤسسي من قبل الوزارة، مؤكدا أن تواجد المكتب في جامعة عين شمس؛ ما هو إلا وضع مؤقت.

وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء مكتب مستقل حيث إن هناك خطة بإنشائها، فتواجد المكاتب بالجامعات ما هو إلا وضع مؤقت ولكن مازال لا يوجد مخطط زمني للانتهاء من إنشاء مكتب التنسيق مستقل، مؤكدا أنه لم يتم تحديد العام المقبل كيف سيكون الوضع وما هي الجامعة التي تستقبل مكتب التنسيق.


وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى عن استئناف أعمال مكتب التنسيق الرئيسى للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية لهذا العام 2020 بعد الانتهاء من إعلان نتائج الثانوية العامة والشهادات الفنية، وذلك بالمقر الجديد لمكتب التنسيق الرئيسي بمبانى الإدارة العامة لرعاية الشباب والكائنة بالمدينة الجامعية للطلاب بجامعة عين شمس، حيث يستقبل المكتب الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة، والشهادات الفنية، والشهادات المعادلة (العربية والأجنبية).


وأكدت الوزارة، اتخاذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة الطلاب وأولياء أمورهم والعاملين خلال أعمال التنسيق.                                                         


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