AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مختفون منذ مقتل هونديسا.. العفو الدولية تطالب إثيوبيا بالكشف عن مكان المعتقلين أو الإفراج عنهم

السبت 18/يوليه/2020 - 01:33 م
القمع في اثيوبيا
القمع في اثيوبيا
Advertisements
على صالح
طالبت منظمة العفو الدولية اليوم، السبت، السلطات في إثيوبيا بالكشف فورا عن مكان عشرات السياسيين والصحفيين الذين اُعتقلوا إلى جانب أشخاص آخرين؛ عقب احتجاجات واسعة النطاق وأعمال عنف اندلعت في اديس ابابا في 29 يونيو.

وأثار مقتل هاشالو هونديسا، مغني أورومو الصريح، احتجاجات، تحول بعضها إلى عنف طائفي، ما أدى إلى جانب حملة قمع للشرطة، إلى مقتل 177 على الأقل وإصابة المئات.


وفي أديس أبابا ومنطقة أوروميا، ألقت الشرطة القبض على 5000 شخص على الأقل، والكثير منهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي ولا يُعرف مكان وجودهم. 

ومن المعتقلين سياسيون معارضون بارزون مثل جوار محمد من حزب أورومو الفيدرالي (OFC) ، وقادة جبهة تحرير أورومو (OLF) ، وإسكيندر نيجا من حزب بالديراس من أجل الديمقراطية الحقيقية، وصحفيين.

وتتسبب السلطات الإثيوبية في معاناة شديدة لعائلات المعتقلين بسبب عدم الكشف عن مكانهم.

ديبروز موتشينا، مدير منظمة العفو الدولية لشرق وجنوب إفريقيا، قال "إن السلطات الإثيوبية تسبب معاناة شديدة لعائلات المعتقلين بسبب عدم الكشف عن مكانهم" 

وأضاف مدير منظمة العفو الدولية لشرق وجنوب أفريقيا، إنه يجب أن يكشفوا على الفور عن مكان احتجاز كل معتقل، وأن يتهموا بجريمة معترف بها أو يطلقون سراحهم فورًا.

وتشعر العائلات بالقلق من احتجاز أحبائها في ظروف مزدحمة وغير صحية في أماكن الاحتجاز وسط جائحة كورونا.

كما ان المحامين غير قادرين على تحديد مكان وجود المسؤولين الرئيسيين في جبهة تحرير أورومو (OLF) بما في ذلك مايكل بوران ، شيجوت جيليتا ، ليمي بينيا ، كينيسا أيانا ، والعقيد جيميشو أيانا ، الذين تم القبض عليهم في تواريخ مختلفة منذ وفاة هاشالو هونديسا.

وأبلغوا منظمة العفو الدولية أن لجنة شرطة أديس أبابا، ولجنة الشرطة الاتحادية ، ولجنة شرطة أوروميا ، وسلطات منطقة أوروميا الخاصة ، نفوا جميعًا وجود أي من مسؤولي جبهة تحرير أورومو في احتجازهم.

ويجب عليهم أن يكشفوا على الفور عن مكان احتجاز كل معتقل ، وأن يتهموه بجريمة معترف بها أو يطلقون سراحهم على الفور، وفقا لـ ديبروز موتشينا ، مدير منظمة العفو الدولية لشرق وجنوب إفريقيا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تعدم 39 من المعارضة وتعتقل الآلاف.. اعرف التفاصيل

نددوا بمقتل المغني هونديسا.. إثيوبيا تعتقل نشطاء معارضين

العفو الدولية تطالب إثيوبيا بتحقيق العدالة لمقتل هاشالو هونديسا وإعادة الإنترنت

مقتل 10 على الأقل خلال احتجاجات في إثيوبيا

بطلقات نارية.. مقتل 50 شخصا وإصابة 80 خلال الاحتجاجات في إثيوبيا

بعد مقتل المغني هونديسا.. قتلى وانفجارات واعتقالات في اثيوبيا.. والعفو الدولية تطالب السلطات بتحقيق فوري شامل

ترشيحاتنا

استجابة للأندية.. اتحاد الكرة يتراجع عن قرارات حاسمة قبل عودة الدوري

بيع مطار أتاتورك لـ قطر.. صحفي تركي يسأل وأنقرة ترد

لون شعر جديد.. منة فضالي بإطلالة كاجوال تبهر متابعيها.. شاهد

لن تعجب تركيا.. سفير اليونان: مصر على وشك التوقيع على صفقة المنطقة الاقتصادية الخالصة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يواصل الهجوم على الخطيب.. خالد الغندور يفتح النار على قناة الأهلي.. شكوى جديدة من كهربا ضد الزمالك

خلو بالكو.. أستاذ صحة عامة يكشف نسب التعافى من كورونا وكيفية القضاء على منحنى الإصابات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كورولا تطرح toyota corolla apex سبور للسباقات.. فيديو وصور

طريقة عمل بان كيك المانجو.. خطوة بخطوة

لسان البحر بطور سيناء.. واحة الاستجمام والهدوء وملاذ لهواة الصيد