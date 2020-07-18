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اقتصاد

استقرار الدولار بالبنوك بختام تعاملات اليوم

السبت 18/يوليه/2020 - 05:09 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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محمد يحيي

شهدت اسعار الدولار مقابل الجنيه في تعاملات نهاية اليوم السبت، استقرارا لدي البنوك منذ الخميس الماضي.

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

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بلغ أدني سعر لـ الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.89 جنيه للشراء  15.99 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك الاسكندرية نحو 15.9 جنيه للشراء و 16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " البركة، العربي الافريقي الدولي" نحو 15.91 جنيه للشراء و 16.01 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنوك " الأهلي، مصر، الأهلي الكويتي،  المصرف المتحد، بلوم، مصر إيران للتنمية، مصرف أبوظبي الاسلامي، التعمير والاسكان، اتش اس بي سي، المصري لتنمية الصادرات، المصري الخليجي، الكويت الوطني، التجاري الدولي، المصرف العربي الدولي، عودة، ، الاستثمار العربي، كريدي أجريكول، التنمية الصناعية" نحو 15.92 جنيه للشراء و 16.02 جنيه للبيع.

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