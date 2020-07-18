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ديني

الأزهر يقدم أبرز 7 معلومات عن الكعبة المشرفة.. ويوضح سبب تسميتها بهذا الاسم

السبت 18/يوليه/2020 - 08:46 م
الأزهر يقدم أبرز
الأزهر يقدم أبرز 7 معلومات عن الكعبة المشرفة
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يارا زكريا
قال مركز الأزهر العالمي التابع للأزهر الشريف إن الكعبة المُشرَّفة هي بيت الله الحرام المعروف لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهي قبلة صلاتهم، ومَعْلَمٌ عظيمٌ من معالمِ الدِّين، وأمْنٌ وأمانٌ للطائفين، ومثابةٌ للزائرين؛ يقول ربُّ العالمين في مُحكمِ التنزيل: {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة:125].

وأضاف «مركز الأزهر» عبر صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك» أن الكعبة أول بيت بني لعبادة الله-عز وجل- في الأرض، قال -تعالي-: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ} [آل عمران:96]. 

وأوضح الأزهر العالمي للفتوى أن من أسماء الكعبة: (البيت الحرام - البيت العتيق - الحرم - البيت المعمور)، لافتًا: « وأصل التسمية: مأخوذٌ من المُكعَّب، ويطلق على كل بناء مربَّع الجوانب». 

وأضاف الأزهر العالمي للفتوى  أنه قد سميت الكعبة بهذا الاسم؛ لأنها مكعبة الشَّكل، وتقع الكعبة وسط المسجد الحرام تقريبًا، ويقع المسجد الحرام في مكة المكرمة.

ونبه أنه يبلغ ارتفاع الكعبة خمسةَ عشر مترًا تقريبًا، وفي ضلعها الشرقي يقع بابُها مرتفعًا عن الأرض نحو مترين.

وواصل: أما أركان الكعبة الأربعةُ فهي: الركن الأسود -وهو المُشرَّف بالحجر الأسود-، والركن الشامي، والركن اليماني، والركن العراقي.

وأشار إلى أنه في أعلى الجدار الشمالي يوجد الميزابُ المصنوع من الذهب الخالِص، والمُطِلّ على حِجْرِ إسماعيل -عليه السلام-.


جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية، أصدرت مؤخرًا البروتوكولات الخاصة التي سيتم العمل بها خلال موسم الحج هذا العام، وذلك ضمن جهودها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

ونشر المركز الوطني السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها اللائحة الكاملة للبروتوكلات الخاصة بموسم الحج للعام الجاري واشتملت على عدد كبير من الإجراءات المشددة وذلك لسلامة الحجاج وجاء من بينها اجراءات خاصة بالتواجد داخل الحرم المكى وجاءت كـ الآتى:

- يجب جدولة تفويج الحجاج الى صحن الطواف بما يضمن مسافة متر ونصف على الأقل بين كل شخص والآخر.

- تقليل الازدحام مع وضع منظمين من رجال للتأكد من تنظيم الطائفين.

- تفويج الحجاج وتوزيعهم على جميع طوابق السعي مع وضع مسارات لضمان مسافات التباعد الجسدي الموصى بها.

- يجب التقليل من التواصل الشخصي بين مرتادي الحرم المكي ومنع التجمعات بشكل عام والالتزام بالتباعد الاجتماعي على أن يكون بين كل شخص والأخر مسافة لا تقل عن متر ونصف والاشراف على تنفيذ ذلك من قبل رجال الامن.

- منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز.

- يجب تخصيص مداخل ومخارج معينة مع وضع منظمين عند الأبواب للتأكد من عملية دخول وخروج الحجاج ومنع التزاحم والتدافع والتأكد من وجود مسافات بينهم على أن يكون المنظمين من رجال الأمن.

- منع التزاحم عند برادات ماء زمزم للشرب ووضع ملصقات أرضية لضمان التباعد الاجتماعي.

- منع الحجاج من استخدام أدوات تخزين المياه والعلب المستخدمة لتخزين مياه زمزم.


- منع جلب الأطعمة للحرم المكي أو الأكل في الساحات الخارجية.

- منع التزاحم عند الحمامات ومغاسل الوضوء وذلك بوضع الملصقات الأرضية أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل بحيث تضمن مسافة آمنة بمقدار متر ونصف بين كل شخص وآخر مع ضرورة وجود مشرفين

- توزيع مطهرات الأيدي ذات العبوات الصغيرة والمناديل الورقية على الحجاج خلال الرحلة الى الحرم المكي

- يجب تطهير منطقة الصحن ومنطقة المسعى بشكل دوري قبل وبعد كل طواف فوج الحجيج

- يتم رفع السجاد الخاص بالحرم المكي واستخدام السجادات الشخصية من قبل الحجيج.

- يجب تطهير الكراسي والعربيات المستخدمة بشكل مستمر وبعد كل استخدام.

- تنظيف وتطهير أماكن وضع الأحذية بشكل دوري

- تنظيف وتطهير دورات المياه بشكل دوري يوميًا مع الحرص على التهوية الجيدة وتقليل درجة الحرارة فيها.

- عمل نقطة فحص عند جميع المداخل (مدخل السكن، نقاط التجمع للباصات، الحرم المكي وغيرها) تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن الأعراض التالية: الحمى، الكحة، ضيق التنفس، ألم الحلق، فقدان مفاجئ لحاستي الذوق والشم، سيلان الانف لجميع الحجاج.

- يجب قياس درجة الحرارة لجميع القائمين على مسار الحج لخدمة الحجاج وجميع العمال يوميًا وتسجيل درجة الحرارة.

- تثبيت التطبيقات المعتمدة من وزارة الصحة (تطمن – توكلنا – تباعد) على الأجهزة الذكية وتفعيل خاصية تحديد الموقع والبلوتوث في الجهاز وتسجيل الدخول فيهما.

- تجهيز نقاط او عيادات طبية داخل العمائر السكنية تعمل على مدار الساعة.

- تجهيز فرق وسيارات اسعاف وحافلة عناية مركزة متنقلة عند عمائر السـكن بحيث تتحرك لمرافقة الحجاج عند توجههم لأداء كافة الشعائر.

- تجهيز غرفة أو دور لعزل الحالات المشتبه بها من القائمين على مسار الحج والموظفين أو الحجاج داخل العمائر السكنية وكافة المرافق حتى يتم التواصل مع الجهات المختصة وعمل الإجراءات اللازمة.

- إلزام جميع الموظفين والحجاج والعمال الإفصاح عند الشعور بأعراض تنفسية أو حمى.

- الإبلاغ عن الحالة التي لديها ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تنفسية (كحة أو ضيق تنفس) ويشتبه بإصابتها بمرض كوفيد-١٩ وتحديد البيانات وأرقام التواصل للحالة لنقل الحالة للمستشفى.

- يتم تفعيل خط ســاخن بين النقاط الطبية داخل العمائر السكنية والمدير الطبي للحج وبين المديرية العامة للشؤون الصــحية بمنطقة مكة المكرمة.

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