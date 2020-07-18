في صورة رومانسية.. وائل جسار بإطلالة ناعمة مع زوجته

نشر الفنان اللبناني وائل جسار، صورة جديدة عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر وائل جسار، بإطلالة رومانسية برفقة زوجته ميري جسار نالت إعجاب متابعيها.



وتخطى فيديو كليب الفنان وائل جسار الذي يحمل اسم "ما تغيبش ثواني"، حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية الخاصة بـ وائل جسار على اليوتيوب.



وتقول كلمات أغنية "ما تغيبش ثواني" لـ وائل جسار: "كدا وانت معايا، بتوحش قلبي وعيني، طب وانت بعيد عن عيني، انا ممكن إيه يجرالي، أرجوك ما تغيبش ثواني، دانا وانت معايا، بقيت ما بخفش عليا، حبيت طعم الحنية".

