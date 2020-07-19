AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

بسبب انخفاض المبيعات .. وقف إنتاج هوندا سيفيك كوبيه رسميا

الأحد 19/يوليه/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
أعلنت هوندا عن نيتها لوقف إنتاج سيفيك كوبيه بداية من موديل 2021 بسبب انخفاض مبيعاتها وبلغت مبيعات النسخة ذات البابين 6% فقط من مبيعات سيفيك بالولايات المتحدة. 


ومن المعروف أن هوندا سيفيك كوبيه 2020 يبدأ سعرها من 21.250 ألف دولار، مما يجعل سعرها مناسب بشكل أكبر من سيارات الكوبيه ذات الدفع الخلفي والتي يبدأ سعرها 27,000 دولار (101,250 ريال).

كما أن هناك أيضا أكورا انتيجرا وغيرهم الكثير التي تم وقف إنتاجهم جميعا حيث تم وقف إنتاج سولارا في 2008 تليها التيما كوبيه في 2013 واكورد كوبيه في 2017 بسبب انخفاض مبيعاتهم.

وبالرغم من أن هذه الطرز لم تكن سيارات رياضية بالمعنى الحالي، إلا أنها كانت ممتعة وبأسعار معقولة نسبيًا، ولكن يبدو أن نهاية هذه الحقبة كان سيأتي بسبب انخفاض المبيعات الحاد الذي يشهده هذا القطاع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هوندا تستأنف إنتاج سياراتها بعد الهجوم الإلكتروني

هوندا توقف إنتاج سيارتها «سيفيك»

هوندا تكشف عن الجيل 11 من سيفك 2021

ترشيحاتنا

ترامب يزيل صور كلينتون وبوش من مدخل البيت الأبيض

غدا القائمة المبدئية للمرشحين.. الوطنية للانتخابات: لا تصويت للوافدين خارج لجانهم

وفاة أمير سالم وتشييع الجنازة ظهر غد الأحد

سناء شافع: الوعكة الصحية ليست كورونا وإهمال دفعت ثمنه غاليا

أخبار التوك شو .. قوات أردوغان تتوقف عند الخط الأحمر .. وأحمد موسى: كراسي عربات الـ VIP مثل مقاعد الطائرات

مشاجرة حريمي على الأمتعة داخل مطار .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دلع وحب .. 10 صور رومانسية جمعت بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها أحمد العوضي

بعد تعرضها للتحرش من الفتيات.. 10 صور لـ أميرة فتحي في الفترة الأخيرة

رسميا.. الكشف عن هيونداي إلنترا N لاين الجديدة.. صور