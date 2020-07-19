بسبب انخفاض المبيعات .. وقف إنتاج هوندا سيفيك كوبيه رسميا

أعلنت هوندا عن نيتها لوقف إنتاج سيفيك كوبيه بداية من موديل 2021 بسبب انخفاض مبيعاتها وبلغت مبيعات النسخة ذات البابين 6% فقط من مبيعات سيفيك بالولايات المتحدة.





ومن المعروف أن هوندا سيفيك كوبيه 2020 يبدأ سعرها من 21.250 ألف دولار، مما يجعل سعرها مناسب بشكل أكبر من سيارات الكوبيه ذات الدفع الخلفي والتي يبدأ سعرها 27,000 دولار (101,250 ريال).



كما أن هناك أيضا أكورا انتيجرا وغيرهم الكثير التي تم وقف إنتاجهم جميعا حيث تم وقف إنتاج سولارا في 2008 تليها التيما كوبيه في 2013 واكورد كوبيه في 2017 بسبب انخفاض مبيعاتهم.



وبالرغم من أن هذه الطرز لم تكن سيارات رياضية بالمعنى الحالي، إلا أنها كانت ممتعة وبأسعار معقولة نسبيًا، ولكن يبدو أن نهاية هذه الحقبة كان سيأتي بسبب انخفاض المبيعات الحاد الذي يشهده هذا القطاع.

