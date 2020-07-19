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محافظات

وسط إجراءات احترازية.. طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد يتوافدون على لجان الامتحانات

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:23 ص
طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالوادي الجديد يتوافدون على لجان الامتح
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منصور ابوالعلمين
توافد طلاب الثانوية العامة في  الوادي الجديد، على اللجان لأداء الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية "لشعبة العلوم"؛ ومادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل)" لشعبة الرياضيات ، ومادة علم النفس والاجتماع "للقسم الأدبي ".

وقد حرص طلبة وطالبات الثانوية العامة، على الحضور الي اللجان مبكرًا من حوالي  الساعة السابعة والنصف  صباحا، ليتمكنوا من دخول اللجنة والانتهاء من التعقيم والإجراءات الاحترازية.

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وجرى التأكد من ارتداء جميع الطلاب والملاحظين قبل دخولهم اللجان الكمامات الطبية، كذلك الكشف على درجة حرارتهم، والحفاظ على المسافات البينية الأمنة لتحقيق التباعد الاجتماعي بينهم.

وقال صلاح مرغني وكيل مديرية التعليم بمحافظة الوادي الجديد، إنه جرى التنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة ومرفق الإسعاف، لتأمين اللجان الـ12 بالكامل في وجود فريق طبي مدرب لمكافحة العدوى، وسيارة إسعاف مجهزة للطوارئ بمحيط اللجان طوال فترة الامتحانات تنفيذا للتعليمات الصادرة فيما يتعلق بضوابط الحماية وتوفير مناخ آمن وصحي للطلاب، وذلك على غرار التوجيهات الواردة بشأن منع التجمعات داخل وخارج مقار اللجان من قبل الطلاب وأولياء أمورهم قبل وعقب انتهاء ساعات الاختبار ومتابعة كافة التداعيات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية.

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