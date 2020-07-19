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منوعات

اكتشاف فائدة جديدة لعقار يمنع انخفاض ضربات القلب لدى الأطفال

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:23 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أظهر بحث طبي أن عقار الذئبة يمنع انخفاض ضربات القلب عند الأطفال حديثي الولادة المعرضين لخطورة عالية.

وقال الدكتور بيتر إزميرلي، أستاذ مشارك في الطب في جامعة نيويورك، إنه "يعمل عقار (هيدروكسي كلوروكين) على التقليل بمقدار النصف من خطر الإصابة بأمراض القلب القاتلة عند الأطفال حديثي الولادة الذين كانوا عرضة لخطر الإصابة به. 

كما تؤدي الحالة - المعروفة باسم كتلة القلب الخلقية أو CHB - إلى انخفاض معدل ضربات القلب بشكل خطير.. وتشير الدراسة إلى أن كتلة القلب الخلقية تؤثر على ما يصل إلى 1 من كل 15000 ولادة، يحتاج حوالي 75% من الأطفال الذين يعيشون على قيد الحياة إلى جهاز تنظيم ضربات القلب واحد على الأقل خلال حياتهم، وقد يحتاج البعض إلى عملية زرع قلب.

ترتبط حالات كتلة القلب الخلقية (CHB) بالأجسام المضادة في الأم التي تتفاعل مع بروتينات أخرى تسمى SSA / Ro، بالنسبة للأمهات اللاتي يعانين من هذه الأجسام المضادة، فإن خطر إصابة طفل يعاني من حصار بالقلب هو 2% لكنه يزيد تسعة أضعاف إذا أدى الحمل السابق إلى كتلة القلب الخلقية ( CHB ).. بالنسبة لحديثي الولادة فإن معدل ضربات القلب الطبيعي للراحة هو 120 إلى 160 نبضة في الدقيقة، ويمكن أن يكون معدل ضربات القلب أقل من 50 نبضة في الدقيقة مميتًا.

وقد تضمنت الدراسة 54 امرأة أمريكية كانت لديهن حديثًا مولودا مصابا بحالات كتلة القلب الخلقية ـ CHB - بدءًا من الثلث الأول من الحمل، تلقت النساء 400 مللي جرام من (هيدروكسي كلور وكوين يوميًا) وبصفة عامة، فإن 7.9% من الأطفال حديثي الولادة المولودين للنساء اللواتي يتناولن (هيدروكسي كلور وكوين) كان لديهم CHB، مقارنة بالمعدل التاريخي البالغ 18%، وفقًا للدراسة المنشورة عبر الإنترنت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب.

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