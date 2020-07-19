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أخبار البلد

القوى العاملة: تعيين 195 شابًا بدمياط

الأحد 19/يوليه/2020 - 09:42 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط 195 شابًا فى منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل،  وبلغ المسجلين بها 156 شابا.


تلقي وزير القوي العاملة  محمد سعفان، تقريرا بذلك من منى الأطروشي مدير المديرية عما قامت به خلال شهر يونيو الماضي، أشارت فيه إلى أنه تم عمل حملات مشتركة بين مكاتب التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية على مستوى المحافظة لـ  294 منشأة وذلك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 . 

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