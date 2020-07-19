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محافظات

بالكمامة وعبر بوابات التعقيم.. دخول طلبة الثانوية العامة بالمنوفية للامتحان

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:45 ص
بوابات التعقيم
بوابات التعقيم
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محمد أمين
تشهد مدارس محافظة المنوفية التي تعقد بها لجان امتحانات الثانوية العامة إجراءات احترازية ووقائية مشددة تزامنا مع آخر أيام امتحانات الثانوية العامة اليوم، الأحد، حيث اشترط رئيس اللجنة على الطلبة والمراقبين ضرورة ارتداء الكمامة كشرط أساسي لدخول اللجان، وكذلك المرور من بوابات التعقيم.




جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة اليوم، الأحد الموافق 19 يوليو 2020، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية (لشعبة العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات، ومادة علم النفس والاجتماع (للشعبة الأدبية).


ويحرص الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020، قبل كل امتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات وللاطمئنان على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.


وأكد رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن امتحانات الثانوية العامة تسير حتى الآن بشكل جيد دون حدوث أي مشكلات.


وشدد حجازي على أنه تم التنبيه بالسماح للطلاب بارتداء الساعات العادية فقط، وعدم السماح للطلاب بالدخول بالساعات الديجيتال (Smart).

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