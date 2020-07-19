غدا.. انطلاق الويبينار العلمي بـ وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان

تنظم وحدة دعم البحث العلمى بـ جامعة حلوان الويبينار العلمى بعنوان" Biomedical Statistic، ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة الويبينارات العلمية الافتراضية، تأكيدا على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم الوحدة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى.





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يحاضر فى الويبينار الدكتور مجدي إبراهيم مدير وحدة الإحصاء الحيوي والبحوث بكلية طب قصر العيني ومدير برنامج دبلومة الإحصاء الطبي الحيوي بقصر العيني وأحد الخبراء العالميين في مجال الإحصاء.



