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تعليم

غدا.. انطلاق الويبينار العلمي بـ وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان

الأحد 19/يوليه/2020 - 10:48 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
تنظم وحدة دعم البحث العلمى بـجامعة حلوان الويبينار العلمى بعنوان" Biomedical Statistic، ويأتي ذلك استكمالا لسلسلة الويبينارات العلمية الافتراضية، تأكيدا على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم الوحدة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى.

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يحاضر فى الويبينار الدكتور مجدي إبراهيم مدير وحدة الإحصاء الحيوي والبحوث بكلية طب قصر العيني ومدير برنامج دبلومة الإحصاء الطبي الحيوي بقصر العيني وأحد الخبراء العالميين في مجال الإحصاء.

ويعقد الويبينار العلمى في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا من خلال تطبيق زووم، على مدار يومين الاثنين الموافق٢٠ يوليو بعنوان (Basic statistics)، والاثنين الموافق ٢٧ يوليو بعنوان (Advanced statistics).
غدا.. انطلاق الويبينار العلمي بـ وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان
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