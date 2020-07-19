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رياضة

خالد الغندور يعلن إذاعة مباراة الزمالك وسموحة على قناة النادي

الأحد 19/يوليه/2020 - 11:08 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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عمرو الحلوانى
أعلن الإعلامى خالد الغندور نجم الزمالك السابق، إذاعة اللقاء الودي الذى يجمع الفريق الأول لكرة القدم مع سموحة اليوم عبر شاشة الزمالك استعدادا لخوض منافسات الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيس بوك قائلا:"رسميًا قناة الزمالك تذيع المباراة الودية اليوم الأحد بين الزمالك سموحة الساعة 5 مساء مباشرة ".


وأضاف : " يسبق المباراة استوديو تحليلي علي القناة الساعة 4 عصرآ".

ويستعد الزمالك بقوة فى الوقت الحالى لخوض منافسات الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا ، ويأمل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى فى وصول الفريق إلى أعلم فورمة ممكنة قبل خوض المباريات الرسمية للظهور بأفضل شكل بها والمنافسة بقوة على كافة البطولات خاصة دوري الأبطال والذى وصل به الزمالك إلى الدوري قبل النهائي .

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