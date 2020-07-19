الصحة: بدأنا مرحلة انحسار كورونا والالتزام طوق النجاة.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن مصر في مرحلة انحسار وباء كورونا، ولكن الالتزام هو طوق النجاة لنا في هذه المرحلة، إلى أن ينتج اللقاح، متوقعا أن يكون المصل متوفرا في شهر أكتوبر.









وأضاف عبد الفتاح، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن هناك انخفاضا بصورة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر، مشددا على ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا .













وأوضح أن مصر من أوائل الدول التي أبلغت منظمة الصحة العالمية عن ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا، عندما كان يطلق عليه "التهاب رئوي غير معلوم المصدر".









ونوه إلى أن مصر أصبحت تسجل أقل من نصف أعداد الإصابات التي كنا نسجلها في أعلى فترة، وتابع: "نقدر نقول تجاوزنا هذا، ولكن الشعور بالأمان الكاذب يؤدي إلى تخفيف الإجراءات الاحترازية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع الحالات".