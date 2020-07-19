قبل أيام من عيد الأضحى.. شاهد ضبط 179 كيلو لحوم فاسدة في دمياط





شارك في الحملة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع التموين ومديرية الصحة وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأطعمة الفاسدة، حيث تم ضبط ٥٠كجم من اللحوم الضأن الانثى المخالفه المذبوحة خارج المجازر الحكومية و٦٠كجم حواوشى فاسد و٢٥كجم من الدواجن مجهولة المصدر و١٦كجم من مجزأة الدواجن الفاسدةو٢٣كجم كبدة مستوردة منتهية الصلاحية و٥كجم من المفروم بدون بيانات.





اقرأ أيضا:





تم تحرير 6 محاضر لمطاعم ومحال جزارة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.









تأتى تلك الحملات في إطار الحملات التى تشنها مديرية الطب البيطرى بدمياط متمثلة بقسم التفتيش بادارة المجازر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والوقوف في وجه معدومي الضمير.