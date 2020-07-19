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محافظات

قبل أيام من عيد الأضحى.. شاهد ضبط 179 كيلو لحوم فاسدة في دمياط

الأحد 19/يوليه/2020 - 12:53 م
ضبط 179 كيلو لحوم
ضبط 179 كيلو لحوم فاسدة بدمياط
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زينب الزغبي
شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطري بدمياط، حملة مكبرة على محال الجزارة والمطاعم لضبط اللحوم الفاسدة والمواد الغذائية غير الصالحة، في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك وشن العديد من الحملات على الأسواق والمجازر، لضبط الأسواق واللحوم الفاسدة وغير الصالحة. 


شارك في الحملة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالتنسيق مع التموين ومديرية الصحة وأسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة من اللحوم والأطعمة الفاسدة، حيث تم ضبط ٥٠كجم من اللحوم الضأن الانثى المخالفه المذبوحة خارج المجازر الحكومية و٦٠كجم حواوشى فاسد و٢٥كجم من الدواجن مجهولة المصدر و١٦كجم من مجزأة الدواجن الفاسدةو٢٣كجم كبدة مستوردة منتهية الصلاحية و٥كجم من المفروم بدون بيانات.

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تأتى تلك الحملات في إطار الحملات التى تشنها مديرية الطب البيطرى بدمياط متمثلة  بقسم التفتيش بادارة المجازر للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والوقوف في وجه معدومي الضمير.
قبل أيام من عيد الأضحى.. شاهد ضبط 179 كيلو لحوم فاسدة في دمياط
قبل أيام من عيد الأضحى.. شاهد ضبط 179 كيلو لحوم فاسدة في دمياط
قبل أيام من عيد الأضحى.. شاهد ضبط 179 كيلو لحوم فاسدة في دمياط
قبل أيام من عيد الأضحى.. شاهد ضبط 179 كيلو لحوم فاسدة في دمياط
قبل أيام من عيد الأضحى.. شاهد ضبط 179 كيلو لحوم فاسدة في دمياط
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