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حوادث

حواوشي بـ لحوم الحمير.. الحبس 3 سنوات لصاحب محل فطائر بحلوان

الأحد 19/يوليه/2020 - 01:43 م
لحوم الحمير
لحوم الحمير
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عمرو خليفة
كشف تقرير الطب البيطري، الذي تسلمته نيابة حلوان، عن قيام صاحب محل فطائر وحواوشى بتقديم لحوم الحمير والخيول في وجبات للمواطنين.

وأمرت النيابة بإحالة صاحب المحل للمحاكمة العاجلة بعد أن وجهت له تهم الغش التجاري، ببيع لحوم الحمير والخيول للمواطنين، بعد أن أثبتت العينات المسحوبة للتحليل أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.


ونظرت محكمة جنح حلوان برئاسة المستشار وائل الشوربجى، القضية، وقضت في نهاية الجلسات بمعاقبة صاحب المحل بالحبس 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه.

كانت الأجهزة الأمنية شنت حملة مكبرة على المطاعم بعدة مناطق منها منطقة حلوان، وتم أخذ عينات من اللحوم التي تدخل في وجبات المواطنين.

وأمرت النيابة بإحالة العينات إلى الطب البيطري لإعداد تقرير عنها، وبعد تحليلها كشفت أنها لحوم حمير وخيول.

وتم اتخاذ اللازم، وأمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة بتهمة الغش التجاري، والتي أحالتها بدورها لمحكمة الجنح، والتي أصدرت حكمها السابق.
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