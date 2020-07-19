عمرو زكى يقضي عطلته الصيفية على شاطئ البحر

شارك عمرو زكى، مهاجم فريق الزمالك ومنتخب مصر السابق، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".





وظهر عمرو زكى على شاطئ البحر خلال قضاء إجازته الصيفية، وقد نالت الصورة إعجاب متابعيها.





يذكر أن عمرو زكى تألق مع فريق ويجان فى إنجلترا وتحدثت عنه الصحف الانجليزية بعد أن سجل 10 أهداف بقميص ويجان، قبل أن تبدأ رحلة هبوطه، بعد خلافات نشبت مع المدير الفنى للفريق بسبب تأخره فى العودة إلى ناديه، ليتخلى عنه الفريق الإنجليزى.







كانت اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أعلنت عن تقديم موعد انطلاق الدورى المحلي لمدة ٢٤ ساعة ليقام يوم ٦ بدلا من ٧ اغسطس القادم بسبب انشغال الجهات الأمنية بانتخابات مجلس الشيوخ.