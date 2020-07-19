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أخبار العالم

تحسبًا لأي هجوم تركي.. اليونان تعزز قدراتها العسكرية بصفقة ضخمة

الأحد 19/يوليه/2020 - 04:44 م
اليونان تعزز أسطولها
اليونان تعزز أسطولها البحري بفرقاطات فرنسية
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قسم الخارجي
وسط عدوان متزايد من قبل تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط، تحرص اليونان على المضي قدما في خطط تعزيز قدراتها العسكرية الدفاعية، وهو ما ظهر خلال محادثات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

بحسب صحيفة "كاثيمرني" اليونانية، ركزت المحادثات على حصول اليونان على اثنين من الفرقاطات الفرنسية الحديثة من طراز "بلهارا"، لكن العقبة أمام الصفقة هي الـ3 مليار يورو، المطلوبة في ظل القيود المالية الحالية لليونان.

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وأوضحت أن اليونان قد تدفع ثمن الفرقاطات على أقساط سنوية لا تزيد على 300 مليون يورو، مع تسليم الأولى في 2024.

وتشير الصحيفة إلى مزايا السفن الحربية الفرنسية والتي تتفوق تكنولوجيا على تركيا، التي تصعد باستمرار أعمالها العدائية في شرق المتوسط وتعمل على التنقيب عن النفط في تلك المنطقة، فضلا عن اتفاقها غير المشروع مع حكومة الوفاق في ليبيا.

ومن المقرر أن يتم بناء السفن بالكامل في فرنسا، وبحسب الصحيفة، فإن أولوية اليونان في الوقت الحالي هي التأكد من أن أسطولها من القوات البحرية والجوية مستعد لمواجهة أي هجوم محتمل من قبل تركيا.

ولفت في تقريرها إلى صفقات أخرى لشراء الصواريخ مع إبرام اتفاقيات للحصول على دعم أنظمة الأسلحة للطائرات المقاتلة والمروحيات، وكذلك الطائرات المسيرة.

فضلا عن ذلك، تعزز البحرية اليونانية قدراتها بالعمل على تحديث 4 فرقاطات أخرى من طراز "ميكو" بالتعاون مع  مؤسسة مارتين لوكهيد العسكرية الأمريكية، وتسلم 4 فرقاطات جديدة في غضون 5 سنوات. وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان تجري مفاوضات مع تل أبيب للحصول على  4 سفن حربية إسرائيلية.
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