عبدالعال: الفتوى لها طريق معروف وما ينشر في وسائل الإعلام لا يعد إفتاء

قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إن البعض يربط الفتوي بوسائل الإعلام وهذا غير صحيح، والفتوي لها طريق معروف في دار الإفتاء والقنوات الرسمية الخاصة بها، وما يسمح به في وسائل الإعلام ليس فتوي.





جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من السيد النائب الدكتور أسامة العبد، و(60) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية.





وكان بعض النواب قد اتهم وسائل الإعلام بأنها السبب في فوضى الفتاوي التي يعاني منها المجتمع المصري.



