AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نائب محافظ المنوفية يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء بسرس الليان

الأحد 19/يوليه/2020 - 06:08 م
نائب محافظ المنوفية
نائب محافظ المنوفية في زيارة مفاجئه لمدينة سرس الليان
Advertisements
محمد أمين
قام  محمد موسى نائب محافظ المنوفية بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء حيث فاجأ أعمال لجنه التصالح بسرس الليان بحضور السيد حسن عبدالعال رئيس المدينة ومروة زهران نائب رئيس المدينة و عاطف بدير سكرتير المدينة .


 شدد موسى علي إستمرار  تلقي طلبات المواطنين خلال الفترة المحددة وبذل المزيد من الجهد لإنجاز الأعمال  وتهيب الوحدة المحلية بالسادة المواطنين بسرعة سداد قيمة جدية التصالح  بنسبة 25% من قيمة المخالفة .

وذلك حسب المساحة في الطلبات التي تقدموا بها والتي حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادرة بهذا الشأن .

وشدد على ان أخر موعد لتسديد قيمة ال 25 % رسوم جدية التصالح 15 أغسطس القادم وستتم الازالة فورًا بعد إنقضاء المدة.
نائب محافظ المنوفية يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء بسرس الليان
نائب محافظ المنوفية يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء بسرس الليان
نائب محافظ المنوفية يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء بسرس الليان
نائب محافظ المنوفية يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء بسرس الليان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إزالة ٦ حالات بناء مخالف والتحفظ على أصحابها في المنوفية

متابعة دورية لإنجاز ملف التصالح في مخالفات البناء وتذليل كافة الصعوبات بالمنوفية

في حملة مكبرة بسرس الليان.. تحرير 66 محضر إشغالات ومرافق بالمنوفية

محافظ المنوفية: 19 مليون جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء

النائب أمين مسعود: التصالح فى مخالفات البناء يحقق إيرادات كبيرة للدولة

محافظ المنوفية: الدفع بعناصر جديدة فى تشكيل لجان الأمانة الفنية

ترشيحاتنا

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

فضائح شقيق أمير قطر.. تفاصيل الحياة المثيرة لـ خليفة بن حمد المرفه في لاس فيجاس | صور

نقابة المهن الموسيقية ترفض شكوى سارة الطباخ.. وزوجة الشرنوبي ترد

مفاجأة.. فيروس كورونا ينتقل جنسيا ويصيب الرجال بالعقم

فاتي وميسي يتقدمان لـ برشلونة على ألافيس في الدوري الإسباني..فيديو

بعد العيد .. شاهد التربية التعليم تكشف عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

AdvertisementS

اغتصب أمها من 16 سنة ورفض الاعتراف بها .. عزة تطلب إثبات نسبها وتصرخ: خايفة أترمي في الشارع

المستأجر يدفع للمالك 60% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها.. مشروع قانون للإيجار القديم

ضربة لـ أردوغان.. حذف تركيا من قائمة "المشاركين العالميين" لبرنامج مقاتلات F-35 الأمريكية

حسبي الله ونعم الوكيل.. شمس البارودي تتبرأ من أفلامها بإعلان مدفوع

لجنة مكافحة كورونا تكشف خطة التعامل مع الفيروس خلال استقبال عيد الأضحى.. فيديو

صحيفة بريطانية: أردوغان يستعرض عضلاته وينسحب في اللحظة الأخيرة

مجلس الدفاع الوطني: نتمسك بالحل السياسي في الأزمة الليبية والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

عسكري فرنسي سابق: رسم مصر لخط سرت-الجفرة نابع عن ذكاء تكتيكي وسيطرة على أدوات القوة والردع

انتقادات تطال فستان خطوبة أمينة خليل

الصحة: كورونا لا ينتقل عبر الهواء والتنبؤ بمستقبل الفيروس صعب.. فيديو

حققنا إنجازًا فى الثانوية العامة.. التعليم: 486 طالبا بمادة الفيزياء حصلوا على الدرجة النهائية.. فيديو

الرئيس السيسي يشهد أداء اللواء محمد مرسي اليمين وزيراً للدولة للإنتاج الحربي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 جنيهات.. تخلصي من القشرة فى لحظات

تعرف على حقيقة السيارة الهندية E فيجين الخارقة.. صور

لو فرحك قرب.. 3 طرق للتخلص من اسمرار وتشقق القدمين