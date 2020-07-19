نائب محافظ المنوفية يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء بسرس الليان

قام محمد موسى نائب محافظ المنوفية بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء حيث فاجأ أعمال لجنه التصالح بسرس الليان بحضور السيد حسن عبدالعال رئيس المدينة ومروة زهران نائب رئيس المدينة و عاطف بدير سكرتير المدينة .









شدد موسى علي إستمرار تلقي طلبات المواطنين خلال الفترة المحددة وبذل المزيد من الجهد لإنجاز الأعمال وتهيب الوحدة المحلية بالسادة المواطنين بسرعة سداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة .





وذلك حسب المساحة في الطلبات التي تقدموا بها والتي حددتها الدولة وطبقًا للقانون الصادرة بهذا الشأن .



