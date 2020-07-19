وزيرة التضامن: ما يقرب من 10% من الحضانات فتحت بعد التأكد من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية.. فيديو

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ،: إننا قمنا بعمل استقصاء رأي فتح الحضانات ووجدنا ان الأمهات تم تقسيمهم الى قسمين الاول هو ان تظل الحضانات مغلقة والثاني هو ان تفتح الحضانات حتى يمارس الأطفال أنشطتهم وحياتهم .





وأضافت نيفين القباج خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن هناك عدد كبير من الأمهات يعمل وهناك جزء كبير من القطاع الخاص والعام بدأ في العمل مؤكدا أنهم قاموا بفتح بعض الحضانات فتح جزىء مع تطبيق المعايير الاحترازية للاطمئنان علي صحة الاطفال .





، أن الحضانات تم فتحها ولكن بنسبة 50% من السعة الاستيعابية ويجب ان تكون الحضانة مرخصة كما ان الأطفال يأتون بطعامهم من المنزل حتى لا يحدث أي إصابة . وأوضحت نيفين القباج الاستيعابيةالأطفالحتىأيإصابة





وتابعت : أن الحضانات يوجد بها كاشف حراري وفي حالة ظهور اى حالة إصابة في الحضانات يتم إخلاء الحضانة ويتم تعقيمها وغلقها لمدة اسبوع .



