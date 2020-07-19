نشاط الرئيس السيسي اليوم.. ترأس مجلس الدفاع الوطني.. اطمأن على أمير الكويت.. وهاتف أبو مازن

مجلس الدفاع الوطني يناقش الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية للدولة

الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في ليبيا التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا للرئيس الفلسطينى السيسي يطمئن على الرئيس الكويتى بعد إجرائه عملية جراحية





شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم أداء حلف اليمين اللواء محمد مرسي، وزيرًا للدولة للإنتاج الحربي".





صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.





كما ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، اجتماع مجلس الدفاع الوطني، والمشكل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، و وزراء الخارجية، والمالية، والداخلية، وقائد القوات البحرية، وقائد قوات الدفاع الجوي، وقائد القوات الجوية، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وذلك بحضور أمين عام المجلس.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المجلس تناول مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية على جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، في إطار تطورات التحديات الراهنة المختلفة على الساحتين الإقليمية والدولية.





وفي هذا الإطار؛ اطلع الرئيس على مستجدات ملف سد النهضة والمسار التفاوضي الثلاثي الراهن، والجهود الرامية لبلورة اتفاق شامل يلبي طموحات ومطالب مصر والسودان وإثيوبيا في التنمية والحفاظ على الحقوق المائية بشكل عادل ومتوازن.









وقد أكد المجلس استمرار مصر في العمل على التوصل إلى اتفاق شامل بشأن المسائل العالقة في قضية سد النهضة، وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن للدول الثلاث مصالحها المائية والتنموية، ويحافظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.





كما ناقش المجلس تطورات الأوضاع في ليبيا على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك في ظل سعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الراهن وعدم تجاوز الخطوط المعلنة، بهدف إحلال السلام بين جميع الفرقاء والأطراف الليبية، حيث أكد المجلس على أواصر العلاقات القوية التي تربط بين البلدين، وأن مصر لن تدخر جهدًا لدعم الشقيقة ليبيا ومساعدة شعبها على العبور ببلادهم إلى بر الأمان وتجاوز الأزمة الحرجة الحالية، وذلك استنادًا إلى أن الملف الليبي يعتبر أحد الأولويات القصوى للسياسة الخارجية المصرية، أخذًا في الاعتبار أن الأمن الليبي يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.





كما أكد المجلس في هذا السياق الالتزام بالحل السياسي كسبيل لإنهاء الأزمة الليبية، وبما يحقق الحفاظ على السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية للدولة الليبية، واستعادة ركائز مؤسساتها الوطنية، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الجماعات الإجرامية والميليشيات المسلحة المتطرفة، وكذلك وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة التي تساهم بدورها في تفاقم الأوضاع الأمنية وتهديد دول الجوار والسلم والأمن الدوليين، مع ضمان التوزيع العادل والشفاف لمقدرات الشعب الليبي ومنع سيطرة أي من الجماعات المتطرفة على هذه الموارد.





وأيضا أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول "مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية"، حيث أكد الرئيس على الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، وكذلك الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين؛ بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل.





من جانبه؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ولحصول الشعب الفلسطيني علي حقوقه المشروعة، مؤكدا خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وعمق الروابط التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين.





واتفق الرئيسان خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما خلال الفترة القادمة إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.





كما اطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم على صحة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك عقب إجرائه لعملية جراحية ناجحة.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن خالص تمنياته بموفور الصحة والعافية للعاهل الكويتي.