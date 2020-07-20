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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2019 - 2020

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
توج الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة رسميًا، بجائزة البيتشيشي، التي تمنح لهداف بطولة الدوري الإسباني، وذلك عن موسم 2019-2020.

ميسي قاد فريقه برشلونة للانتصار على ألافيس اليوم بخماسية نظيفة، سجل منها الهدفين الثاني والخامس، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف 25 في بطولة الليجا هذا الموسم، متفوقًا على الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد والذي سجل 21 هدفًا قبل مباراة ليجانيس.

وفي مباراة ليجانيس، لم ينجح بنزيما في تسجيل أي هدف، وتم استبداله في الدقيقة 62 بزميله الصربي لوكا يوفيتش، ليخسر رسميًا سباق جائزة البيشيتشي لصالح ليونيل ميسي.

ونعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني لموسم 2019-2020

1- ليونيل ميسي : 25 هدفا 
2- كريم بنزيما : 21 هدفا
3- جيرارد مورينو "فياريال " : 18 هدفا 
4- سواريز "برشلونة : 16 هدفا 
5- راؤول جارسيا "اتليتك بلباو" : 15 هدفا 
6- إياجو أسباس" سيلتا فيجو": 14 هدفًا
7-لوكاس أوكامبوس"إشبيلية": 14 هدفًا
8-بودمير" مايوركا": 13 هدفًا
9- ألفارو موراتا"أتلتيكو مدريد":12 هدفًا
10- سيرجيو راموس"ريال مدريد" : 11 هدفًا.
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