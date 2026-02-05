قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
مصرع عروس وإصابة زوجها والسائق في انقلاب سيارة ببني مزار
الدبلوماسية محور المفاوضات .. البيت الأبيض : ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران
لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المصرى الديمقراطي: فوز البدوي برئاسة الوفد مكسب للدولة والحياة السياسية .. صور

استقبل الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح الرئاسي السابق، بمقر الحزب الرئيسي لتقديم التهنئة بمناسبة إختيار الدكتور " البدوى " رئيسا للوفد.

وقال الدكتور السيد البدوي إن الدكتور فريد زهران سياسي كبير وصاحب رأي قوي، ولا يتهاون في طرح رأيه الحر، مشيرًا إلى أن الجميع في حاجة إلى معارضة إصلاحية رشيدة، وأن وجود شخصية مثل فريد زهران يسهم في تقديم الأفضل للوطن والمواطنين.

وأضاف"  البدوي " أن الجميع يحرص على أمن وسلامة الدولة، وأنهم جزء أصيل منها، مؤكدًا أن حزب الوفد سيكون حزبًا معارضًا معارضة رشيدة.

وتابع أنه وجّه رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر أحد البرامج التلفزيونية، قال فيها: «الرئيس السيسي رئيس قوي يستند إلى إرادة شعبية كبيرة وجماهيرية لم تتحقق إلا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ولذلك فالرئيس القوي هو القادر على إحداث تحول ديمقراطي وتحقيق ديمقراطية حقيقية وإصلاح سياسي حقيقي، وأعتقد أن الرئيس يريد ذلك».

ومن جانبة أكد الدكتور فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمرشح الرئاسي السابق، ان نجاح الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد سوف  يساهم في عودة الحزب للحياة السياسية قائلا: «مبروك لمصر وللحياة السياسية فوزك برئاسة الحزب»، مؤكدًا أن حزب الوفد سيعود أفضل من مكانته في عهدي النحاس وسراج الدين، وأنه يعوّل كثيرًا على الوفد ليستعيد دوره التاريخي، مشيرًا إلى أن الحزب لم يكن تابعًا للسلطة طوال تاريخه.

وأضاف أن لقاء اليوم يأتي للتأكيد على أن فوز الدكتور السيد البدوي خطوة إيجابية، وأن وجود الوفد يعني أن المعارضة ستزداد قوة، موضحًا أن أحزاب المعارضة تستند إلى بعضها البعض. واعتبر أن هذا اللقاء هو الأول، وستعقبه لقاءات أخرى، لأن جميع الأحزاب السياسية مطالَبة بالانتقال إلى مرحلة الإصلاح السياسي.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى ذلك من خلال الحوار الوطني، مؤكدًا أن هناك حاجة مُلحة للإصلاح السياسي والحوار الوطني، خاصة بعد الانتخابات البرلمانية الماضية. وقال إن الوقت قد حان لفتح ملف الإصلاح السياسي، موضحًا أن الأحزاب ليست وحدها صاحبة المصلحة، بل كل الأطراف لها مصلحة وطنية في ذلك.

ولفت إلى أن من المؤشرات الإيجابية استعادة الوفد لمكانته، وأن جميع أطراف انتخابات رئاسة الحزب كانوا حريصين على تماسكه، وهو ما ظهر بشكل واضح. وأضاف أنه شارك في مراقبة انتخابات رئاسة الوفد عام 2010، وكان سعيدًا بهذه التجربة، مؤكدًا أن لدى الجميع رغبة حقيقية في الإصلاح السياسي.

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

الأهلي يتجاوز الحزم بثنائية نظيفة .. ويواصل مطاردة الهلال في دوري روشن

الإمارات تستضيف الدوري الخليجي للألعاب الإلكترونية

بنزيما يتصدر مشهد ميركاتو الشتاء في الدوري السعودي

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

