متهم بالتجسس.. السلطات الإيرانية تنفذ حكم الإعدام بحق محمود موسوي

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية، اليوم الإثنين، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق محمود موسوي مجد، المتهم بالتجسس لصالح أجهزة الإستخبارات الخارجية.





وكانت السلطات القضائية في إيران كشفت عن أن الجاسوس الذي حكم عليه بالإعدام مؤخرا، بتهمة تسريب معلومات للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية ساعدت في تصفية قائد فيلق القدس قاسم سليماني في 3 يناير الماضي، لا علاقة له باغتيال الجنرال الإيراني.





وذكرت أنه كان يقدم معلومات للموساد والإستخبارات الأمريكية عن القوات الإيرانية الموجودة في سوريا، وفقا لوسائل الاعلام الايرانية.





وقال الناطق باسم القضاء الإيراني، غلام إسماعيلي، إن "الجاسوس الذي جرى إعدامه في طهران، المدعو محمود موسوي مجد، كان مقيما في سوريا مع اسرته، وقدم معلومات عن المستشارين الإيرانيين وعمل وزارة الدفاع وفيلق القدس إلى الموساد الإسرائيلي والاستخبارات المركزية الأمريكية CIA".



