تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم

يعلم الجميع أن أي طعام وأي دواء يمكن أن يكون مفيدًا فقط إذا كنت لا تأكل أو تتناول الكثير منه. وإذا قمت بذلك إليك مجموعة من الأشياء يمكن أن يضر بصحتك إذا تناولت الكثير منها يقدمها موقع برايت سايد.
إذا تناولت القليل من جوزة الطيب ، فهي آمنة تمامًا ، ولكن إذا تناولت أكثر من ملعقتين كبيرتين ، فقد تتسبب في حدوث الهلوسة .
صلصة الصويا
تضر بصحة الكلى لأنها تجعل الجسم يحصل على كمية مفرطة من الصوديوم يمكن أن يسبب السكتة الدماغية.
الشاي
الإفراط فى تناوله يضر بالكلى بسبب أحتوائه على ماد ة الأكسالات وهى مادة كيميائية موجودة في الشاي الأسود لذا يجب ألا تشرب أكثر من 6 أكواب من الشاي الأسود يوميًا.
جوزة الطيب
إذا تناولت القليل من جوزة الطيب ، فهي آمنة تمامًا ، ولكن إذا تناولت أكثر من ملعقتين كبيرتين ، فقد تتسبب في حدوث الهلوسة .
التونة
يعرف الكثير من الناس أن تناول الكثير من التونة يمكن أن يكون أمرًا خطيرًا لأن بعض أنواع التونة تحتوى على زئبق أكثر من أنواع أخرى.