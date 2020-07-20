تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم





صلصة الصويا

تضر بصحة الكلى لأنها تجعل الجسم يحصل على كمية مفرطة من الصوديوم يمكن أن يسبب السكتة الدماغية.

الشاي

الإفراط فى تناوله يضر بالكلى بسبب أحتوائه على ماد ة الأكسالات وهى مادة كيميائية موجودة في الشاي الأسود لذا يجب ألا تشرب أكثر من 6 أكواب من الشاي الأسود يوميًا.





جوزة الطيب





التونة

يعرف الكثير من الناس أن تناول الكثير من التونة يمكن أن يكون أمرًا خطيرًا لأن بعض أنواع التونة تحتوى على زئبق أكثر من أنواع أخرى.