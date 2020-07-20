AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

تسبب هلوسة وسكتة دماغية.. 3 أشياء لا تفرط فى تناولهم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 07:07 ص
صدى البلد
Advertisements
لمياء الياسين
يعلم الجميع أن أي طعام وأي دواء يمكن أن يكون مفيدًا فقط إذا كنت لا تأكل أو تتناول الكثير منه. وإذا قمت بذلك إليك مجموعة من  الأشياء يمكن أن يضر بصحتك إذا تناولت الكثير منها يقدمها موقع برايت سايد.


صلصة الصويا

تضر بصحة الكلى لأنها تجعل الجسم يحصل على كمية مفرطة من الصوديوم يمكن أن يسبب السكتة الدماغية.

الشاي

الإفراط فى تناوله يضر بالكلى بسبب أحتوائه على ماد ة الأكسالات  وهى مادة كيميائية موجودة في  الشاي الأسود لذا  يجب ألا تشرب أكثر من 6 أكواب من الشاي الأسود يوميًا.

جوزة الطيب

إذا تناولت القليل من جوزة الطيب ، فهي آمنة تمامًا ، ولكن إذا تناولت أكثر من ملعقتين كبيرتين ، فقد تتسبب في حدوث الهلوسة .

التونة

يعرف الكثير من الناس أن تناول الكثير من التونة يمكن أن يكون أمرًا خطيرًا لأن بعض أنواع التونة تحتوى على زئبق أكثر من أنواع أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مضاعفات مميتة.. كورونا يسبب جلطات دموية ونوبات قلبية ودماغية

أغربها الشوفان.. 5 طرق طبيعية فعالة فى علاج الصدفية

لمرضى الكلى.. احذر تناول مشروب الكاكاو باللبن لهذا السبب

لا تتبعها أبدا.. لا تشرب الشاي الأخضر بهذه الطريقة

أقوى من البوتكس.. ضعى هذا الزيت قبل النوم على بشرتك

ترشيحاتنا

أبرزهم محمد عامر ومختار مختار.. إبراهيم سعيد: معظم المدربين المصريين "منفسنين" ..فيديو

فى 7 أيام تخلصى من كابوس الكرش

فاروق جعفر: بن شرقي ليس له بديل.. والزمالك قدم أداء جماعيا أمام سموحة

يخلصك من أمراض غير متوقعة.. تعرفى على فوائد تدليك الأذن

ذبحوه أمام المارة.. القبض على قاتلي طالب جامعي في المنيا

مرض لعين ينهي حياة عروس في شهر العسل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلالة بكتيرية تحمي الجهاز الهضمي من سلالات أخرى قاتلة.. اِعرف التفاصيل

لو بتلعب رياضة.. اِعرف النظام الصحي قبل وأثناء وبعد التمارين

كورونا ينتقل بين الأطفال في هذه الفئة العمرية.. تعرف على سنهم