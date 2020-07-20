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تعليم

استمرار تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بمطروح|شاهد

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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ايمن محمود

أكد اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة ، بأنه تم اليوم الإثنين القيام بحملة مكبرة للرش والتطهير الدوري لمقار لجان الثانوية العامة والأزهرية، وكذا استراحات مراقبي اللجان بمركز ومدينة سيوة .


واضاف انه تم رش وتطهير المدارس الآتية : ( مدرسة ناصر - مدرسة آمون - مدرسة الغربيين - سيوة الثانوية المشتركة - المعهد الازهري )  .

 

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واشار بأنه تم تكثيف أعمال الكمين الوقائي المتحرك لرش وتطهير مركبات المواطنين عشوائيًا وذلك بميدان السوق وشارع أنور السادات

وذلك بالتنسيق بين مجلس المدينة والإدارة الصحية و والطب الوقائي بسيوة.

 

واوضح انه تم  القيام بحملة  مكبرة لرش الشوارع و الأرصفة بالمناطق ( مدخل المدينة- تابه- سيدي رحيم-زقاوه) مضيفا انه تمت أعمال النظافة ورفع القمامة  بميدان السوق- انور السادات- رمل الحدادين- أبوبكر الصديق بالاضافة الى  تمهيد طريق ( مجزر سيوة حتى منطقة إبني بيتك

 

واضاف الى استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال الرش والتطهير للشوارع والأرصفة والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المدن والمراكز بالمحافظة.

استمرار تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بمطروح|شاهد
استمرار تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بمطروح|شاهد
استمرار تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بمطروح|شاهد
استمرار تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بمطروح|شاهد
استمرار تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بمطروح|شاهد
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