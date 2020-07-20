استمرار تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا بمطروح|شاهد

أكد اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة ، بأنه تم اليوم الإثنين القيام بحملة مكبرة للرش والتطهير الدوري لمقار لجان الثانوية العامة والأزهرية، وكذا استراحات مراقبي اللجان بمركز ومدينة سيوة .





واضاف انه تم رش وتطهير المدارس الآتية : ( مدرسة ناصر - مدرسة آمون - مدرسة الغربيين - سيوة الثانوية المشتركة - المعهد الازهري ) .

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واشار بأنه تم تكثيف أعمال الكمين الوقائي المتحرك لرش وتطهير مركبات المواطنين عشوائيًا وذلك بميدان السوق وشارع أنور السادات

وذلك بالتنسيق بين مجلس المدينة والإدارة الصحية و والطب الوقائي بسيوة.

واوضح انه تم القيام بحملة مكبرة لرش الشوارع و الأرصفة بالمناطق ( مدخل المدينة- تابه- سيدي رحيم-زقاوه) مضيفا انه تمت أعمال النظافة ورفع القمامة بميدان السوق- انور السادات- رمل الحدادين- أبوبكر الصديق بالاضافة الى تمهيد طريق ( مجزر سيوة حتى منطقة إبني بيتك

واضاف الى استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال الرش والتطهير للشوارع والأرصفة والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المدن والمراكز بالمحافظة.