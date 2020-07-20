AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

دروس لتصحيح الأخطاء.. مدرب سموحة يوضح أسباب الهزيمة الساحقة وديا أمام الزمالك

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:56 م
الزمالك وسموحة
الزمالك وسموحة
Advertisements
عمرو الحلوانى

كشف حمادة صدقي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة كواليس الخسارة الكبيرة بنتيجة 1/5 والتى تلقاها فريقه أمس أمام الزمالك فى المباراة الودية التى جمعتهما استعدادا لاسئتناف الدوري الممتاز .

 

وقال حمادة صدقي عبر برنامج ملعب الصقر على إذاعة راديو مصر: "خسارة الزمالك الكبيرة أوضحت الأخطاء العديدة، النتيجة كبيرة جدا، وشرحت للاعبين كل الأخطاء خلال التدريبات، فالمباراة كانت فيها سلبيات وإيجابيات وقدمنا الشوط الثاني بشكل جيد، والشوط الأول كانت فيه أخطاء بالجملة".

 

وأضاف: "لعبنا الشوط الأول بالأساسيين، ولكن هناك بعض اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم الفنى تماما ، وافتقدنا أحمد أبوالفتوح، واتضح لي العديد من الأخطاء الفنية"

 

وتابع صدقي: "لست قلقا من الجانب البدني، الأخطاء معظمها فنية، من جميع الخطوط في الملعب، وسوء تمركز دفاعي، والمهاجمين لم يقدموا الأدوار المطلوبة في الدفاع، والزمالك فريق كبير، تلك المباراة قدمت لنا دروس عديدة من أجل تصحيح الأخطاء، وهذه هي طبيعة المباريات الودية، التي اسعي للاستفادة منها بشكل كبير خلال الفترة الجارية".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد كشري: استفدنا من ودية الاسماعيلي .. وسنحاول تصحيح الأخطاء

٢٢ لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة الزمالك اليوم وديا

في أول مباراة له منذ انتشار كورونا.. الزمالك يتقدم على سموحة بثلاثية نظيفة

مباريات ودية| الزمالك يجلد سموحة بخماسية نظيفة في الشوط الأول

مدرب الزمالك يجتمع بـ مصطفى محمد بين شوطي مباراة الفريق مع سموحة

شاهد أهداف ودية الزمالك وسموحة 5-1 استعدادا لانطلاق الدوري

ترشيحاتنا

وصلوا الكهربا في صوابع رجلها.. حكاية ربة منزل في الجيزة: أبوها وأخوها ضربوها حتى الموت

المالك يدفع للمستأجر 40% من القيمة البيعية للوحدة السكنية لتملكها..مشروع قانون للإيجار القديم

عاتبه على معاكسة السيدات .. كهربائي يقتل عاملا في الجيزة وأهل المجنى عليه يحرقون شقة القاتل

هل يجوز صيام بعض أيام العشر من ذي الحجة .. البحوث الإسلامية يجيب

كوارث سد النهضة تبدأ.. الصيادون فى كينيا يصرخون من تناقص الأسماك

حقيقة أعمال هدم منطقة جبانة المماليك ..السياحة والآثار تجيب

AdvertisementS

بلاغ رسمي من شوبير للنائب العام ضد أسامة حسن لاعب الزمالك السابق

الكاف يستقر على مواعيد نصف نهائي أبطال إفريقيا.. تعرف عليه

أبو ريدة والخطيب ينقذان موقف الأهلي والزمالك بنهائيات أبطال إفريقيا .. اقرأ التفاصيل

الأهلى والزمالك كلمة السر.. مصر تستضيف نهائي أبطال إفريقيا فى هذه الحالة

تطور مفاجئ .. الكاف يدرس تعديل نظام نهائيات دوي أبطال إفريقيا من جديد

إنبي يعمق جراح الأهلى في ضم كريم فؤاد خليفة أحمد فتحي

اجتماع مهم لـ مسابقات الكاف لحسم مصير مستضيف نهائيات دوري أبطال إفريقيا اليوم

متغلطش غلطتي.. نجم فرنسا يحذر محمد صلاح من الانتقال إلى ريال مدريد

أخبار الرياضة.. حسين الشحات يهاجم أحمد عيد.. أحمد الشناوي ينتظر قرار فايلر.. حقيقة معاناة طاهر محمد من إصابة مزمنة

لأول مرة في التاريخ.. إلغاء جائزة الكرة الذهبية رسميًا هذا الموسم

بعد التتويج بالليجا.. هل يستطيع ريال مدريد الإطاحة بـ مانشستر سيتي؟

الزمالك يواجه طلائع الجيش وبيراميدز وديا بملعب برج العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم أزمة كورونا.. الملكة إليزابيث تخطط لقضاء عطلة صيفية برفقة عائلتها بشروط صارمة

أسعار ومواصفات لادا لارجوس lada largus بعد طرحها رسميا في مصر .. صور

بعد إصابة الملك سلمان .. أعراض التهاب المرارة وأسبابها