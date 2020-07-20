دروس لتصحيح الأخطاء.. مدرب سموحة يوضح أسباب الهزيمة الساحقة وديا أمام الزمالك

كشف حمادة صدقي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة كواليس الخسارة الكبيرة بنتيجة 1/5 والتى تلقاها فريقه أمس أمام الزمالك فى المباراة الودية التى جمعتهما استعدادا لاسئتناف الدوري الممتاز .

وقال حمادة صدقي عبر برنامج ملعب الصقر على إذاعة راديو مصر: "خسارة الزمالك الكبيرة أوضحت الأخطاء العديدة، النتيجة كبيرة جدا، وشرحت للاعبين كل الأخطاء خلال التدريبات، فالمباراة كانت فيها سلبيات وإيجابيات وقدمنا الشوط الثاني بشكل جيد، والشوط الأول كانت فيه أخطاء بالجملة".

وأضاف: "لعبنا الشوط الأول بالأساسيين، ولكن هناك بعض اللاعبين كانوا بعيدين عن مستواهم الفنى تماما ، وافتقدنا أحمد أبوالفتوح، واتضح لي العديد من الأخطاء الفنية"

وتابع صدقي: "لست قلقا من الجانب البدني، الأخطاء معظمها فنية، من جميع الخطوط في الملعب، وسوء تمركز دفاعي، والمهاجمين لم يقدموا الأدوار المطلوبة في الدفاع، والزمالك فريق كبير، تلك المباراة قدمت لنا دروس عديدة من أجل تصحيح الأخطاء، وهذه هي طبيعة المباريات الودية، التي اسعي للاستفادة منها بشكل كبير خلال الفترة الجارية".