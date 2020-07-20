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تعليم

التعليم: امتحان 8 أغسطس للطلاب العائدين من الخارج للالتحاق بمدرسة ثانوي في مصر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:55 م
جدول الامتحانات
جدول الامتحانات
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ياســـمين بدوي
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية ، بشأن امتحان تحديد مستوى للطلاب العائدين من الخارج الذين اجتازوا المشروع البحثي للصف الثالث الاعدادي بنظام ابناؤنا في الخارج ، ويرغبون في الالتحاق بإحدى المدارس الثانوية ، او التقدم لاختبارات مستبقة القبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين في عين شمس.

وأكدت وزارة التربية والتعليم ، على المديريات بضرورة توجيه هؤلاء الطلاب الراغبين في اداء هذا الامتحان إلى لجان الادارة التابع لها كل محافظة يوم الاربعاء 22 يوليو لتحرير استمارة التقدم لاداء الامتحان واستلام رقم الجلوس ومقر لجنة الامتحان.



وقالت وزارة التربية والتعليم : على الطالب المتقدم لتحرير الاستمارة إحضار بيان اجتياز المشروع البحثي للصف الثالث الاعدادي الصادر عن ادارة ابناؤنا في الخارج.


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وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد بدء الامتحان سيكون يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020
التعليم: امتحان 8 أغسطس للطلاب العائدين من الخارج للالتحاق بمدرسة ثانوي في مصر
التعليم: امتحان 8 أغسطس للطلاب العائدين من الخارج للالتحاق بمدرسة ثانوي في مصر
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