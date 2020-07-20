حريق بجوار مستشفى العجوزة وتفحم ٣ سيارات ملاكي

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمحيط مستشفى العجوزة، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء.

وتمت محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق، وسرعة وصول سيارات الإطفاء حال دون وقوع كارثة، إذ امتدت النيران من الأكشاك والأشجار إلى 3 سيارات ملاكي متوقفة، نتج عنه تفحمها.