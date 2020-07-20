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حوادث

حريق بجوار مستشفى العجوزة وتفحم ٣ سيارات ملاكي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:39 م
حريق كشك بجوار مستشفى
حريق كشك بجوار مستشفى العجوزة
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ندى حمودة- أحمد مهدي
سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الاثنين، على حريق شب في كشك بجوار مستشفى العجوزة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمحيط مستشفى العجوزة، دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ4 سيارات إطفاء.


وتمت محاصرة ألسنة النيران والسيطرة على الحريق، وسرعة وصول سيارات الإطفاء حال دون وقوع كارثة، إذ امتدت النيران من الأكشاك والأشجار إلى 3 سيارات ملاكي متوقفة، نتج عنه تفحمها.

وتجري قوات الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد الحريق.
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