تعليم الوادى الجديد: لا معوقات في امتحانات شهادة الدبلوم لمدارس الصم وضعاف السمع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بـ الوادي الجديد ، اليوم الاثنين، عن انتظام طلاب شهادة الدبلومات الفنية في مدارس الأمل للصم وضعاف السمع في الوادى الجديد في الامتحانات التحريرية للعام الدراسى 2019 - 2020.





وقال وكيل وزارة التعليم بالمحافظة صلاح مرغنى، أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين ونصف، بدأت من 9 وحتى 11.30 صباحا، مشيرا إلى استلام الورقة الامتحانية الخاصة بمادة التربية الدينية والتى تم الإجابة عليها بالمنزل من الطلاب.





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وأضاف مرغنى، أنه جرى تخصيص لجنتين أحدهما بإدارة الخارجة التعليمية والثانية بإدارة الداخلة التعليمية، تيسيرا على الطلاب المتقدمين للامتحانات وحرصا على مصلحتهم مع اتباع الإجراءات الاحترازية المشددة والوقائية نظرا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد ومواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





واطمأن مرغنى على توزيع كل المهمات الطبية وتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والمرور على بوابات التعقيم وتوفير الكمامات والكحول والجيل لجميع الطلاب والقائمين بأعمال الإمتحانات مع التأكيد على تطهير وتعقيم مقار اللجان بصفة دائمة قبل وبعد الامتحان وضرورة توفير الجو الآمن للطلاب والهدوء والمناخ المناسب حتى يتيسر لهم أداء الامتحانات بكل يسر وسهولة.





ولفت إلى متابعة غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية لأعمال الامتحانات لحظة بلحظة والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية وحال وجود أى عقبات يتم تذليلها على الفور.



