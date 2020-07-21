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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 06:55 ص
اسعار الذهب في مصر
اسعار الذهب في مصر
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محمد يحيي
استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بمتوسط  مقارنة بما كانت عليه أمس الاثنين ، لدي محالات الصاغة، إذ ارتفع بمعدل 3 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا لدى محالات الصاغة نحو 806 جنيها،بعد أن كان  803 جنيهات يوم السبت الماضي،  بفارق 3 جنيهات.
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وسجل  سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة لنحو921 جنيها مقابل 918 جنيها خلال السبت الماضي.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 691 جنيها بعد أن كان  688 جنيها  السبت الماضي في محلات الصاغة

بينما بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة نحو 537 جنيها بعد أن كان 535 جنيها يوم السبت الماضي بفارق جنيهان

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6448 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.65 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 921.143 ألف جنيه.



وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.


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