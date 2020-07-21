AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ماما سيتا.. المغربي أمين جاد يطلق أحدث أغانيه من برشلونة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 01:33 ص
أمين جاد
أمين جاد
Advertisements
سعيد فراج
أصدر الفنان المغربي أمين جاد أغنية شبابية جديدة بعنوان «ماما سيتا»، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على اليوتوب، بعد مجموعة من الأعمال الفنية، التي طرحها من قبل، ولاقت استحسان الجمهور داخل وخارج المغرب.


وكشف أمين جاد أن أغنيته الجديدة من أدائه ومن كلمات الكاتب خالد سلام، وألحانه، فيما عاد التوزيع  للموزع حكيم خيايطا، حيث اختار النجم المغربي أمين جاد أن يكون طابع الأغنية رومانسيا، يتميز بتنوع في الإيقاع، إذ مزج جاد بين الراي، والإيقاعات اللاتينية.


واختار أمين جاد أن يقوم بتصوير كليب الأغنية بمدينة برشلونة تحت إدارة المخرج، رضوان وهبي ، الذي حرص على استعمال تقنيات حديثة في التصوير.


ومن المعهود لأمين جاد أن يطرح في كل صيف، أغنية شبابية، مصورة على شكل فيديو كليب، من أجل إمتاع جمهوره ومحبيه، بمشاهد من مختلف بقاع العالم.


ويأتي إصدار هذا العمل الفني الجديد، لأمين جاد بعد سلسلة إصدارات مميزة لعدة أغان لاقت نجاحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر قناته الرسمية على « اليوتيوب »، من بينها أغاني أول سنجل بعنوان « لالا » وأغنية ثانية بعنوان « ميامور » والثالثة « سيرو قولولها » وأغنية "ديبلومي".


وأصدر أغنية عن المغرب بعنوان « مغاربة كلنا خاوة »، تحدث  فيها عن الروح الوطنية والصحراء المغربية، وأغنية « ما شيري »، وأغنية «بدالة »، حيث كانت له مشاركات في التلفزيون والمحطات الإذاعية بهذه الأعمال.


والجدير بالذكر أن أمين جاد جال  في أبرز المهرجانات الوطنية والدولية، من بينها مهرجان « تسونار » في برشلونة الاسبانية، ومهرجان البحر الأبيض المتوسط بمارسيليا الفرنسية، وفاز بالجائزة الأولى في مهرجان « لاروشيل » الفرنسي بعد أن كان من مهندسي أغنية جينيريك فيلم «عايشة » الذي لعبت بطولته صوفيا السعيدي خريجة ستار أكاديمي، وإخراج يمينة بنكيكي.
أمين جاد أمين جاد
أمين جاد أمين جاد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسام الحسيني ينتهي من تصوير أغنية "تيك توك" لمحمد رمضان وساكو

الفائز بجائزة أفريما.. حمزة الفضلي يطلق أحدث أغانيه الدرهم

المغربي نعمان بلعياشي يعود ويطرح ألو.. فيديو

ترشيحاتنا

تنظف إطار سيارته بفستان الزفاف.. صورة عروس تضعها في مرمى الانتقادات

نجاة من الموت بأعجوبة.. مسنة وابنتها تشربان بول بعضهما لمدة 4 أيام.. فيديو

مصائب النجوم.. وفاة شقيق ميار الببلاوي.. وحبس محمد رمضان

أخبار الفن | تسجيل صوتي لـ والدة تامر حسني.. أنباء عن إصابة شقيقة زينة بنزيف في المخ.. سوسن بدر بـ الشورت

لحظة تصدي الدفاعات الجوية السورية للعدوان الإسرائيلي

ظهرت بـ الشورت .. سوسن بدر تثير الجدل على الشاطئ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرض فيراري F40 نادرة لحادث أثناء تجربة قيادتها.. صور

بعد أنباء عن إصابتها بـ نزيف في المخ.. شاهد شقيقة الفنانة زينة

لا يتحول إلى سرطان .. 10 معلومات عن القولون العصبي.. شاهد