ماما سيتا.. المغربي أمين جاد يطلق أحدث أغانيه من برشلونة

أصدر الفنان المغربي أمين جاد أغنية شبابية جديدة بعنوان «ماما سيتا»، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناته الرسمية على اليوتوب، بعد مجموعة من الأعمال الفنية، التي طرحها من قبل، ولاقت استحسان الجمهور داخل وخارج المغرب.









وكشف أمين جاد أن أغنيته الجديدة من أدائه ومن كلمات الكاتب خالد سلام، وألحانه، فيما عاد التوزيع للموزع حكيم خيايطا، حيث اختار النجم المغربي أمين جاد أن يكون طابع الأغنية رومانسيا، يتميز بتنوع في الإيقاع، إذ مزج جاد بين الراي، والإيقاعات اللاتينية.









واختار أمين جاد أن يقوم بتصوير كليب الأغنية بمدينة برشلونة تحت إدارة المخرج، رضوان وهبي ، الذي حرص على استعمال تقنيات حديثة في التصوير.









ومن المعهود لأمين جاد أن يطرح في كل صيف، أغنية شبابية، مصورة على شكل فيديو كليب، من أجل إمتاع جمهوره ومحبيه، بمشاهد من مختلف بقاع العالم.









ويأتي إصدار هذا العمل الفني الجديد، لأمين جاد بعد سلسلة إصدارات مميزة لعدة أغان لاقت نجاحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر قناته الرسمية على « اليوتيوب »، من بينها أغاني أول سنجل بعنوان « لالا » وأغنية ثانية بعنوان « ميامور » والثالثة « سيرو قولولها » وأغنية "ديبلومي".









وأصدر أغنية عن المغرب بعنوان « مغاربة كلنا خاوة »، تحدث فيها عن الروح الوطنية والصحراء المغربية، وأغنية « ما شيري »، وأغنية «بدالة »، حيث كانت له مشاركات في التلفزيون والمحطات الإذاعية بهذه الأعمال.









والجدير بالذكر أن أمين جاد جال في أبرز المهرجانات الوطنية والدولية، من بينها مهرجان « تسونار » في برشلونة الاسبانية، ومهرجان البحر الأبيض المتوسط بمارسيليا الفرنسية، وفاز بالجائزة الأولى في مهرجان « لاروشيل » الفرنسي بعد أن كان من مهندسي أغنية جينيريك فيلم «عايشة » الذي لعبت بطولته صوفيا السعيدي خريجة ستار أكاديمي، وإخراج يمينة بنكيكي.