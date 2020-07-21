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اتحاد الغرف السياحية يكشف حقيقة منع نزول السيدات لحمامات السباحة بـ المايوه الشرعي

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 02:51 ص
المايوه الشرعي
المايوه الشرعي
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محمود محسن
قال عبد الرحمن أنور اتحاد الغرف السياحية، إن بعض الفنادق ترفض نزول السيدات إلي حمام السباحة بالمايوه الشرعى نظرا لرداءته ، حيث قد يفقد لونه بالمياه مما يسبب مشاكل فى المياه .

وأضاف " أنور" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" والمذاع عبر فضائية " الحدث اليوم " ، أنه لايوجد من يستطيع أن يمنع السيدات بالنزول بالمايوه الشرعى ، وما يتم منعه الملابس العادية .

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وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مقطع فيديو لأزمة شهدها حمام سباحة بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي بسبب نزول عدد من السيدات لحمام السباحة بالمايوه الشرعي.

وظهر في الفيديو مشادة بين السيدات؛ بسبب رغبة عدد منهن في عدم تواجد أخريات ترتدين المايوه الشرعي في حمام السباحة. 
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