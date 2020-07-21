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فن

بعد إطلالة الشورت.. سوسن بدر مطلوبة على جوجل

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 08:38 ص
سوسن بدر
سوسن بدر
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شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة سوسن بدر مؤشرات البحث بجوجل بعد تداول صور لها بإطلالة شبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء تواجدها بالساحل الشمالي.


وظهرت سوسن بدر بشورت مع توب كات برفقة كلابها محتفظة بالشعر الأبيض القصير وبدون مكياج، وهو ما نال إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تحافظ على ملامح وجهها رغم تقدمها في العمر.


وكانت سوسن بدر صرحت في برنامج "القاهرة الآن" مع الإعلامية لميس الحديدي، بأنها محتفظة بالشعر الأبيض لأنها تتقبل المرحلة العمرية التي تعيشها وتحب تجاعيد وجهها التي تعبر عن ذكريات عمرها.


يشار إلى أن آخر أعمال سوسن بدر مسلسل " ونحب تاني ليه" و"النهاية"، اللذين عرضا ضمن سباق الماراثون الرمضاني ٢٠٢٠. 
بعد إطلالة الشورت.. سوسن بدر مطلوبة على جوجل
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