بعد تحديد موعد الاستئناف.. صراع شرس على الصعود والهبوط بالقسم الثاني





ويتبقى 5 مباريات علي نهاية مسابقة الدوري الدرجة الثانية ولكن لم يتحدد بعد الفرق الصاعدة أو حتى الهابطة للقسم الثالث، وتشهد المسابقة صراع شرس لخطف بطاقة الحلم والصعود لممتاز.





ونرصد لكم شكل الصراع بـ دورى القسم الثاني:





مجموعة الصعيد

تشهد المجموعة الاولي صراع شرس بين الرباعي بني سويف والبنك الأهلي والألومنيوم وشبان المسلمين بقنا لخطف بطاقة الصعود للدورى الممتاز خصوصا مع تقارب فارق النقاط بينهم.





ويعتبر فريق بني سويف المتصدر الترتيب حاليا بالتساوي مع البنك الأهلي أقوى خط هجوم برصيد 23 هدفا وأقوي خط دفاع حيث استقبل 7 أهداف فقط.





ويقدم فريق البنك الأهلي أداء قويا ومميزا ومفاجئ حيث إنه صاعد حديثا للقسم الثاني الموسم الحالي إلا أنه فريق لا يستهان به أمام المنافسين ووضع قدم داخل الرباعي المنافس على الصعود.





ويأتى فريق الألومنيوم في المركز الثالث وبفارق ثلاث نقاط فقط عن المتصدر ساعيا وراء حلم الصعود وخلفه فريق شبان المسلمين قنا وذلك يعد الحصان الأسود بالمجموعة في ظل الإمكانيات المحدودة والصعود حديثا للمسابقة إلا أنه قدم أداء قويا وينافس على الصعود للدورى الممتاز.





أما بالنسبة للهبوط في المجموعة فجميع الفرق الأخرى مهدده بالهبوط حيث يتراوح الفارق بين الأندية ثلاث نقاط فقط مما يجعل المنافسة على النجاة مشتعلة بين الفرق إلا أن فريق طهطا وديروط موقف صعب للغاية ومتأزم ومن المتوقع أن يكونا أول الهابطين إلى القسم الثالث.





مجموعة القاهرة

ثلاثة اندية بالمجموعة تتنافس على خطف بطاقة التأهل الي الدورى الممتاز على رأسهم فريق سيراميكا كليوباترا الذي كان على بعد نقطة واحدة من الصعود الموسم الماضي.





ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول بفارق نقطة واحدة عن الوصيف فريق الداخلية الذي ينافس أيضا بقوة على العودة سريعا الى الدورى الممتاز ويدخل فريق بتروجيت المنافسة بفرق 3 نقاط فقط عن المتصدر وبنفس الطموح.





أما بالنسبة للهبوط في المجموعة فإن 7 أندية يدخلون دوامة التهديد للهبوط وهم جمهورية شبين والقناة والنجوم والمريخ وكوكاكولا والترسانة والزرقا بينما يبتعد نسبيا فريق النصر ومنتخب السويس إلا أن أي خسارة تجعل الفريق في أزمة وصراع للنجاه من الهبوط.





ومن المتوقع أن يكون فريقي الترسانة والزرقا أول الهابطين إلى دورى القسم الثالث بعد الأداء السيئ الذي قدماه طوال الموسم وتغيير المدربين بشكل مستمر للشواكيش.





مجموعة بحري



4 اندية تدخل صراع الصعود للمتاز وهم العاب دمنهور وغزل المحلة وفاركو والمنصور بفارق ثلاث نقاط بين المركز الاول والمركز الرابع الأمر الذي جعل المنافسة على أشدها ووضعت كل الفرق تحت ضغط جماهيري ومطالبة بالفوز في جميع المباريات الخمس المقبلة لحسم التأهل للممتاز.

أما الهبوط فقد تحقق بنسبة كبير هبوط فريق مالية كفر الزيات وبيلا الصاعدين حديثا للممتاز ب بعد اداء ضعيف وفشل كبير في حصد النقاط ويدخل دائرة الاحتمالات معهم للهبوط للقسم الثالث الأوليمبي والحمام وبلدية المحلة اما الفرق التى تقع في منتصف الجدول وهم أبو قير للأسمدة والرجاء ودكرنس مطالبون بالحفاظ على النقاط خلال المواجهات المقبلة حيث إن أي سقوط يجعلهم ضمن الهابطين.

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني استئناف مسابقة دورى القسم الثاني يوم 20 سبتمبر القادم بعد فترة توقف دامت لأكثر من 4 أشهر على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.