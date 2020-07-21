لاتهامه باغتصاب فتاتين.. تجديد حبس المتحرش الشهير بسام أحمد زكي

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس أحمد بسام ذكي 15يوما علي ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع فى مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما بالقوة والتهديد، وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به





وأصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، من قبل في بيانه حبس المتهم أحمد بسام زكي، أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة اغتصاب فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد، وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء سرهن ، ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم، وقد أمرت المحكمة بمد حبسه احتياطيًّا خمسة عشر يومًا.





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