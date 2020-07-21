بحثا قضايا شبكات الجيل الخامس واتفاقية التجارة الحرة.. بومبيو يلتقي جونسون في لندن

التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء بوريس جونسون لبحث قضايا الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.









وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له على "تويتر": "زيارة بناءة اليوم مع بوريس جونسون.. لقد أرست العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا الأساس لمناقشة صريحة حول قضايا تتراوح من شبكات الجيل الخامس للاتصالات إلى مفاوضاتنا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".









ووصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمس، الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة رسمية، حيث من المفترض أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب، لبحث ما تصفه واشنطن بالتهديدات الأمنية من جانب الصين، إلى جانب قضايا أخرى.









جدير بالذكر أن علاقة جونسون توترت بشكل كبير مع الصين بعد انتقاده إجراءاتها في هونج كونج واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.









وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى أنها غيرت موقفها نهائيا من شركة هواوي واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها، على أن تسحب معداتها بحلول عام 2027.









وتتزامن زيارة بومبيو إلى بريطانيا مع إصدار لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطاني "تقرير روسيا"، الذي طال انتظاره، بعد تسعة أشهر من منع بوريس جونسون نشره قبل الانتخابات العامة.









ويتوقع أن يقدم التقرير نظرة عامة على التهديدات التي تمثلها روسيا لبريطانيا، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لمواجهتها.









