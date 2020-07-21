AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بحثا قضايا شبكات الجيل الخامس واتفاقية التجارة الحرة.. بومبيو يلتقي جونسون في لندن

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 03:58 م
صدى البلد
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، رئيس الوزراء بوريس جونسون لبحث قضايا الشرق الأوسط، بالإضافة إلى استبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.


وقال وزير الخارجية الأمريكي، في تغريدة له على "تويتر": "زيارة بناءة اليوم مع بوريس جونسون.. لقد أرست العلاقات الثنائية القوية بين بلدينا الأساس لمناقشة صريحة حول قضايا تتراوح من شبكات الجيل الخامس للاتصالات إلى مفاوضاتنا بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".


ووصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو أمس، الاثنين، إلى العاصمة البريطانية لندن، في زيارة رسمية، حيث من المفترض أن يلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الخارجية دومينيك راب، لبحث ما تصفه واشنطن بالتهديدات الأمنية من جانب الصين، إلى جانب قضايا أخرى.


جدير بالذكر أن علاقة جونسون توترت بشكل كبير مع الصين بعد انتقاده إجراءاتها في هونج كونج واستبعاد شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي من شبكات الجيل الخامس في البلاد.


وتتقارب لندن مع مواقف واشنطن في الأشهر الأخيرة، حتى أنها غيرت موقفها نهائيا من شركة هواوي واستبعدتها من تطوير شبكات الجيل الخامس لديها، على أن تسحب معداتها بحلول عام 2027.


وتتزامن زيارة بومبيو إلى بريطانيا مع إصدار لجنة الاستخبارات والأمن بالبرلمان البريطاني "تقرير روسيا"، الذي طال انتظاره، بعد تسعة أشهر من منع بوريس جونسون نشره قبل الانتخابات العامة.


ويتوقع أن يقدم التقرير نظرة عامة على التهديدات التي تمثلها روسيا لبريطانيا، وما اتخذته الحكومة من إجراءات لمواجهتها.


ويأتي التقرير بعد مزاعم بتدخل روسي في الانتخابات العامة العام الماضي، وهو ما نفاه الكرملين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بومبيو يندد بقانون الأمن القومي الصيني في هونج كونج

بريطانيا تعلن حظر هواوي لعام جديد.. وعملاق التكنولوجيا الصينية يرد

بعد طرد هواوي.. بريطانيا وأمريكا تشعلان الحرب الكبرى ضد الصين

قرار صادم تتخذه الولايات المتحدة تجاه موظفي هواوي.. اعرف السبب

الخطوط البريطانية تحيل أسطول طائرات بالكامل للتقاعد بسبب كورونا

ترشيحاتنا

إيمان العاصي تعلق على منع المحجبات من نزول الشواطئ

أبو شقة يكشف موعد إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة

لن نستقبل الاستعمار التركي بـ الورود.. البرلمان الليبي يوجه رسالة للجزائر

شوبير يوجه تحذيرا شديد اللهجة بشأن استضافة مصر لنهائي دوري أبطال إفريقيا

وفقا لتوجيهات الرئيس.. صرف معاشات أغسطس الخميس القادم

الدنيا اتغيرت.. نبيلة عبيد تتحدث عن عبد الرحمن أبو زهرة بعد أزمته الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للضرب.. 20 صورة لـ أماني السويسي خلال الفترة الأخيرة

دراسة: النساء الأقل استخداما للمكياج هن الأكثر سعادة

بسبب العدوى.. متعافية من كورونا تروي تفاصيل معاناتها من تساقط الشعر