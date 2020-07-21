وزير التعليم: مؤتمر صحفي أول سبتمبر لحسم جدل مصروفات المدارس الخاصة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المدارس الخاصة لن ترفع مصروفاتها أكثر من 7%، والوزارة ستدرس حالات المدارس المختلفة.

وقال وزير التربية والتعليم "المدارس مثلها مثل أي مؤسسة في مصر تدفع تكاليف باهظة نظير تقديم خدمة تعليمية مميزة في للطلاب، ولكن سنعلن في مؤتمر أول سبتمبر عن ضوابط ومصروفات المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد".





وأضاف "أرجو أن يتركنا الأهالي لحين هذا الموعد وعدم ترديد الشائعات".





وناشد وزير التربية والتعليم الرأي العام عدم الانسياق وراء شائعات السوشيال ميديا، مؤكدا أن الوزارة تتعامل بوضوح مع الرأي العام و تعلن كافة التفاصيل أولا بأول.



