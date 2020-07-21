برلماني: الدولة أدارت امتحانات الثانوية بجدارة.. وخطة التعليم عن بعد ممتازة

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اكد ان امتحانات الثانوية العامة العام القادم إلكترونيا بنظام الكتب المفتوح لدفعة 2020/2021.





وقال وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي له أن الثانوية العامة العام القادم لن تكون تراكمية لان قانون الثانوية العامة الجديد لم يتم تعديله حتى الان.





وأضاف انه بالنسبة للراسبين في الثانوية العامة هذا العام ، فلن يمتحنوا العام القادم إلكترونيا بل سيمتحنوا ورقيا بنظام الاسئلة الجديد .



