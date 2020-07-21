AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: الدولة أدارت امتحانات الثانوية بجدارة.. وخطة التعليم عن بعد ممتازة

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 11:22 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
حسن رضوان
أشاد عبد الرحمن البكري عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بجهود الدولة في المحافظة على الطلاب الثانوية العامة من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وغيرها، متابعًا:" الدولة إدارة امتحانات الثانوية العامة بجدارة وخطة التعليم عن بعد بالجامعات ممتازة".


وقال "البكري" لـ"صدى البلد"، إن قرار عقد الامتحانات فى منتهى الصعوبة لأنه يعتمد على صحة مليون اسرة كاملة ولكن بفضل جهود القيادة السياسية وتعاون الوزارات من اجل انجاح الامتحانات والمحافظة على صحة المواطنين.
 
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، الى أن اللجنة قامت بجهود كبيرة فى المتابعة الدقيقة وإخراج جميع التقارير الخاصة باللجنة فى منتهى الدقة بالاضافة الى أعضاء اللجنة بشأن موضوع امتحانات الثانوية العامة.

واشاد النائب بقرار وزير التعليم العالى بشأن الخطة التي وضعتها الجامعات للعام الدراسي 2020/ 2021 التى  تعتمد على التعليم عن بُعد بنسبة 70%، لافتا الى أن هناك حملات تشكيك وترهيب ولكن بفضل جهود القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اكد ان امتحانات الثانوية العامة العام القادم إلكترونيا بنظام الكتب المفتوح لدفعة 2020/2021.

وقال وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر صحفي له أن الثانوية العامة العام القادم لن تكون تراكمية لان قانون الثانوية العامة الجديد لم يتم تعديله حتى الان.

وأضاف انه بالنسبة للراسبين في الثانوية العامة هذا العام ، فلن يمتحنوا العام القادم إلكترونيا بل سيمتحنوا ورقيا بنظام الاسئلة الجديد .

وهنأ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة والأهالي، بمناسبة انتهاء موسم الامتحانات، موجها الشكر لكل أجهزة الدولة التي وقفت بشكل جاد في تأمين الامتحانات بكل مراحلها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "مش هاتتأجل تاني"

وزير التعليم: معظم الطلاب رافضين فكرة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

مفيش تابلت وفي غش .. وزير التعليم : لهذه الأسباب لا يمكن عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا من المنازل

وزير التعليم يرد على مطالب السوشيال ميديا.. لا يصح عمل استفتاء على امتحانات الثانوية العامة ولن نستطيع توفير أوتوبيسات معقمة لنقل الطلاب إلى اللجان.. الامتحانات في موعدها ولن نقصر في حماية أبنائنا

وزير التعليم يحسم جدل تأجيل امتحانات الثانوية العامة بـ 30 تصريحا جديدا .. تفاصيل

امتحانات الثانوية العامة 2021 تثير الجدل «قبل الهنا بسنة».. شائعات تزعم التراجع عن عقدها إلكترونيا.. الوزير ينفي قائلا: لا نعلم من يثير هذه القضايا الآن.. وصدى البلد يرصد تباين الآراء حول فكرة التطوير

ترشيحاتنا

شاهد .. اللقطات الأولى لمقتل 18 تكفيريا في بئر العبد بعد نجاح القوات المسلحة في إحباط هجوم إرهابي

نجوى إبراهيم تداعب "الإبراشى" على الهواء: اسمك الحركي وائل حريقة

السودان: الاتفاق على استمرار المفاوضات بشأن سد النهضة

حقيقة انتماء أسطورة النادي الأهلي محمد بركات للزمالك ودفاعه عن الملكي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أستون فيلا على أرسنال

الصحة: مستشفيات البحر الأحمر وجنوب سيناء تسجل صفر حالات كورونا خلال يوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيبك من العنصرية .. شاهدي أجمل صيحات موضة البوركيني | صور

أشهر سيارات العائلة الحاكمة في أبو ظبي.. صور

بعد تصنيفها من أجمل نساء العائلات الملكية .. أجمل صور للملكة رانيا