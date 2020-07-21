برلماني: الدولة أدارت امتحانات الثانوية بجدارة.. وخطة التعليم عن بعد ممتازة

أشاد عبد الرحمن البكري عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بجهود الدولة في المحافظة على الطلاب الثانوية العامة من خلال اتباع الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى وغيرها، متابعًا:" الدولة إدارة امتحانات الثانوية العامة بجدارة وخطة التعليم عن بعد بالجامعات ممتازة".
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وقال "البكري" لـ"صدى البلد"، إن قرار عقد الامتحانات فى منتهى الصعوبة لأنه يعتمد على صحة مليون اسرة كاملة ولكن بفضل جهود القيادة السياسية وتعاون الوزارات من اجل انجاح الامتحانات والمحافظة على صحة المواطنين.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، الى أن اللجنة قامت بجهود كبيرة فى المتابعة الدقيقة وإخراج جميع التقارير الخاصة باللجنة فى منتهى الدقة بالاضافة الى أعضاء اللجنة بشأن موضوع امتحانات الثانوية العامة.
واشاد النائب بقرار وزير التعليم العالى بشأن الخطة التي وضعتها الجامعات للعام الدراسي 2020/ 2021 التى تعتمد على التعليم عن بُعد بنسبة 70%، لافتا الى أن هناك حملات تشكيك وترهيب ولكن بفضل جهود القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم.