شوبير: صفقة طاهر بـ 20 مليون فقط .. والأهلي يجهز صفقتين إحداهما مفاجأة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب والمنضم مؤخرا إلي النادي الأهلي لم تتجاوز الـ 20 مليون جنيه.
وأضاف أحمد شوبير خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن النادي الأهلي سيبرم صفقة على الأكثر أو صفقتين خلال الفترة المقبلة .
وتابع:" إدارة النادي الأهلي وضعت سقفا للصفقات ".
وأتم:" الأهلي سيبرم صفقتين، الأولي كانت طاهر محمد طاهر ، والثانية لاعب صاعد لاقي القبول بعد ظهوره مع فريقه بمستوى لائق وما زال التفاوض قائما حتى الآن".
وأكد أن القيمة المالية لانتقال طاهر محمد طاهر لصفوف النادي الأهلي 20 مليون جنيه فقط، بالإضافة إلي 5 ملايين كحوافز فقط.