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محافظات

نجاح جراحتين لسيدة توقفت كليتيها ورجل ضمرت كليته بمستشفى زهور بورسعيد

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:44 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
واصل قسم المسالك البولية المتميز  بمستشفى الزهور فى محافظة بورسعيد التابع لمنظومة التأمين الصحى الشامل والذى يضم مجموعة من أمهر أطباء المسالك البولية داخل منظومة التأمين الصحى الشامل فى تقديم الخدمات الطبية المتكاملة وإجراء العمليات الجراحية الهامة والحرجة والتى تجنب المرضى الدخول فى مراحل أكثر تعقيدا .

ونجح قسم المسالك البولية بإجراء عمليتين حرجتين وذات أهمية قصوى .

كانت العملية الاولى اجريت لسيدة تبلغ من العمر ٦٣ عاما تعانى من فشل كلوى وتوقف بالكليتين وارتفاع وظائف الكلى حيث تم عمل منظار حالب وتركيب دعامة على الجانبين الأيمن والايسر وبدأت وظائف الكلى فى التحسن والعودة إلى طبيعتها مما يجنب المريضة الاحتياج للغسيل الكلوى المزمن المعروف بتكاليفه الباهظة على المريض وعلى الدولة .

كما تم إجراء عملية أخرى  لرجل يبلغ من العمر ٥٠ عاما يعيش بكلية واحدة والأخرى ضمرت نتيجة وجود حصوة مهملة منذ عدة سنوات .
أتى المريض إلى المستشفى يعانى من وجود حصوة فى الكلية السليمة مما أدى إلى دخوله فى فشل كلوى حاد وارتفاع فى وظائف الكلى وعلى الفور تم إجراء العملية الجراحية وفك الانسداد وتركيب دعامة واسترجاع وظيفة الكلى مرة أخرى وانقاذه من الفشل الكلوى.


تانى الجراحتين استكمال الجراحات الهامة التى تنفذها الفرق الطبية المختلفة بأقسام الجراحات المختلفة داخل مستشفيات الرعاية التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل و التى مر على إطلاقها عام منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لها من بورسعيد داخل مستشفى النصر التخصصي 

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