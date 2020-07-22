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سيارات

تشبه القصر .. تعرف على سيارات ياسمين صبري

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:05 م
تشبه القصر .. تعرف
تشبه القصر .. تعرف على سيارات ياسمين صبري
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منة الله عبد الحميد
يعتاد الفنانون على شراء السيارات الفارهة ومشاركة جمهورهم أحدث أخبارهم على مواقع التواصل الاجتماعي، على رأس هذه القائمة ياسمين صبري ، التي تتصدر المشهد بسبب جمالها اللافت وخصوصًا بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة

من أبرز سيارات الفنانة ياسمين صبري سيارة رولز رويس كولينان، ونشرت صبري صورة من داخلها عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام، يتخطى سعرها في الولايات المتحدة و اوروبا اكثر من 400.000  ألف دولار امريكي أي قرابة الـ6.320.000 مليون جنية مصري.

لماذا أطلقت رولز رويس اسم "كولينان" على أحدث سياراتها؟ | مصراوى
تشبه رولز رويس كولينان  القصر من الداخل، كما أنها تعتمد تلك السيارة على محرك ذو اثني عشر أسطوانة سعة 6.75 لتر توين تربو، والذي يولد قوة 563 حصان، و 850 نيوتن متر من عزم الدوران وتستطيع التسارع من 0-100 كم/الساعة في 4.5 ثانية فقط. 
سعرها اكثر من 6 مليون جنيه.. تعرف على سيارة ياسمين صبري! - ليالي نيوز

وظهرت ياسمين صبري في الآونة الأخيرة وهى تقود أكثر من سيارة على رأسها  استون مارتن رابيد و هي اول سيارة رباعية الابواب من الصانع الإنجليزي، و التي تقدم النسخة الـ S منها بمحرك ذو اثني عشر اسطوانة سعة 6.0 لتر، بقوة 560 حصان، و 630 نيوتن متر من عزم الدوران , و التي تستطيع الوصول لسرعة قصوي 327 كم/الساعة , و التي وصل سعرها الي اكثر من 200.000 الف دولار امريكي أي قرابة الـ3.160.000 مليون جنية مصري .
تعرف علي سيارات ياسمين صبري , من بينهم افخم SUV في العالم!


يذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه على الفنانة ياسمين صبري، في أجواء بسيطة بحضور أفراد الأسرتين فقط. نظرًا لظروف كورونا التي تشهدها البلاد.

تعرف علي سيارات ياسمين صبري , من بينهم افخم SUV في العالم!
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