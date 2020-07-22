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أخبار العالم

بسبب صفقة إس 400 الروسية.. أمريكا تعاقب تركيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:52 ص
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
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شيماء مصطفى
وافق مجلس النواب الأمريكي، على تشريع يجبر الرئيس دونالد ترامب على فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها لنظام الدفاع الصاروخي الروسي "إس-400".

وفقًا لموقع "مونيتور" الأمريكي، تبنى المشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهورس في مجلس النواب بالإجماع التشريع، الذي قدمه النائب آدم كينزينجر، وعدد من النواب، كجزء من مشروع قانون تفويض الدفاع السنوي، الذي أقر أمس، الثلاثاء.

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وقال كينزينجر في بيان عند تقديم التشريع الأسبوع الماضي: "إن تركيا تجاهلت تحذيرات أعضاء الناتو بشأن صفقة صواريخ إس 400 مع روسيا وقبلت الدفعة الأولى منها".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نوضح أن أفعال أنقرة لا يمكن التسامح معها وستواجه عواقب وخيمة"، لافتا: "تشريعاتنا تفعل ذلك وتجعل تصرفات تركيا جريمة يعاقب عليها صراحة".

وكانت إدارة ترامب رفضت في وقت سابق فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي S-400 على الرغم من ضغوط بعض حلفاء الرئيس الجمهوريين في الكونجرس للقيام بذلك.

ويعتبر التشريع الجديد الذي قدمه كينزينجر، شراء تركيا صواريخ S-400 بمليارات الدولارات بمثابة "صفقة مهمة"، يتطلب من الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أنقرة في غضون شهر بعد أن يصبح مشروع الدفاع قانونًا.
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