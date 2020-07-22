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محافظات

في حملة تموينية مكبرة.. ضبط سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى في مصنعيين بالإسكندرية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:28 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد بسيوني


واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع المثلجات بدائرة مركز شرطة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية لحيازته 2,026 طن سلع غذائية "شيكولاته – مكسبات طعم ورائحة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وذلك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق. 

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كما تم ضبط المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص"  لإنتاج السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بمحافظة الإسكندرية لحيازته (1,066 طن سلع غذائية "زيتون- خضروات – زيت زيتون – ملح طعام") غير صالحة للإستهلاك الآدمى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. 


يأتي هذا انفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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