وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا يؤكدون ضرورة الحل السياسي في ليبيا.. شكري: التهديدات تمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط.. وإعلان القاهرة مكمل لمسار برلين ويهدف للحفاظ على الدولة الوطنية الليبية

مصر تعمل على وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي - ليبي

خلال اتصال هاتفي بنظيريه الفرنسي والألماني، صباح اليوم الأربعاء، أكد سامح شكري، وزير الخارجية، ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة الليبية والمتمثل في أهمية العمل نحو الدفع قدمًا لتحقيق التسوية السياسية في ليبيا.





وشدد الوزير شكري خلال اتصاله على الأولوية التي يوليها الجانب المصري عبر العمل على سرعة وقف إطلاق النار في ليبيا، وللتوصل إلى حل سياسي تفاوضي ليبي/ليبي.









وأوضح أن إعلان القاهرة يأتي مكملًا لمسار برلين، ويهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.











وقال سامح شكري إن التهديدات لا تمس المصالح المصرية فحسب، وإنما تمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.







