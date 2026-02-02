قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تفتح حديقة الحيوان أبوابها في عيد الفطر 2026؟.. الحقيقة الكاملة
مكتب الرئيس الإيراني ينشر أسماء ضحايا الاحتجاجات لأول مرة
حـ ـريق هائل بشونة قش الأرز بقرية بشبيش بالمحلة.. صور
خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ
بعد تداول أنباء حجبها في مصر.. كل ما تود معرفته عن لعبة روبلكس
أمطار ورياح في عدة مناطق.. طقس اليوم الإثنين 2 فبراير ودرجات الحرارة
انهيار وبكاء.. كواليس جديدة في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
عمرو أديب: ترامب يقابل مشاكل ضخمة بسبب فضـ.ائح وفيديوهات إبستين
مسؤولون وخبراء بمؤتمر الأزهر للمرأة يطالبون بسياسات تشريعية ومصرفية لتعزيز الشمول المالي
أمير هشام يشيد بـ معتمد جمال بعد فوز الزمالك على المصري بالكونفدرالية
6 جنيهات زيادة.. أسعار السجائر الجديدة 2026
بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في بورسعيد
إبراهيم صلاح: الفوز على المصري رسالة قوية في توقيت صعب

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، أن الفوز على المصري البورسعيدي يحمل أهمية كبيرة، خاصة أنه جاء في توقيت بالغ الصعوبة، مشيرًا إلى أن الانتصار يعكس قدرة الفريق على التعامل مع مختلف الظروف والضغوط.

وأوضح صلاح، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن لاعبي الزمالك يدركون جيدًا قيمة القميص الأبيض، ويعرفون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في كل مباراة، لا سيما اللقاءات التي تُقام خارج ملعب الفريق، وهو ما يدفعهم لتقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب.


 

وأضاف أن النتائج الإيجابية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المعنوية للفريق، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يقاتلون من أجل اسم نادي الزمالك وتحقيق تطلعات جماهيره، رغم الصعوبات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية.

غيابات مؤثرة وتضحيات من اللاعبين

وتطرق المدرب العام للزمالك إلى النقص العددي الكبير في قائمة اللاعبين المتاحين، موضحًا أن الجهاز الفني يعاني من غيابات مؤثرة، إلا أن الروح القتالية كانت حاضرة بقوة.

وأشار إلى أن الثنائي محمد السيد والخضري شاركا في مباراة المصري رغم معاناتهما من نزلة برد، في دليل واضح على تضحيتهما وإصرارهما على مساعدة الفريق في هذا التوقيت الحرج.

تطور ملحوظ في مستوى آدم كايد

وأشاد إبراهيم صلاح بالمستوى المتصاعد للاعب آدم كايد، مؤكدًا أن اللاعب أصبح أكثر فاعلية بعد توظيفه في مركز صانع الألعاب «رقم 10»، وبدأ في إظهار تطور واضح من مباراة لأخرى.

وأكد أن كايد بات أكثر انسجامًا مع الفريق، وظهر بشكل مميز في ثالث مباراة على التوالي، ما يعكس نجاح الجهاز الفني في توظيفه بالشكل الأمثل.
 

موقف عواد وبنتايج من المشاركة

من جانبه، أوضح إبراهيم صلاح أن محمد عواد يتواجد في قائمة الفريق بشكل طبيعي، مشددًا على أن المدير الفني معتمد جمال يضع مصلحة الزمالك فوق أي اعتبارات أخرى.

وأكد أن عواد سيكون له دور خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى أن اللاعب بنتايج يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه يحتاج لبعض الوقت من أجل استعادة حساسية المباريات والعودة بقوة للمشاركة الأساسية بعد فترة من الغياب


 

الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة الكونفدرالية

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

الغندور

الإعلام والجماهير تعاملوا بشكل مختلف مع رحيل ديانج وزيزو

جهاز حماية المنافسة

حماية المنافسة يوافق على استحواذ «جيرمانيا هولدينجز» على 100% من «رويال أزور»

رامي فتح الله عضو جمعية رجال الأعمال المصريين

رجال الأعمال المصريين: 500 مليون دولار استثمارات تركية متوقعة خلال 2026

سعر الذهب في مصر

ظاهرة المغالاة في المهور السبب .. أسعار الذهب اليوم عيار 21 مفاجأة

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

