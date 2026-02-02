إبراهيم صلاح: الفوز على المصري رسالة قوية في توقيت صعب

أكد إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، أن الفوز على المصري البورسعيدي يحمل أهمية كبيرة، خاصة أنه جاء في توقيت بالغ الصعوبة، مشيرًا إلى أن الانتصار يعكس قدرة الفريق على التعامل مع مختلف الظروف والضغوط.

وأوضح صلاح، خلال تصريحاته لبرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد، أن لاعبي الزمالك يدركون جيدًا قيمة القميص الأبيض، ويعرفون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم في كل مباراة، لا سيما اللقاءات التي تُقام خارج ملعب الفريق، وهو ما يدفعهم لتقديم أقصى ما لديهم داخل الملعب.





وأضاف أن النتائج الإيجابية تؤثر بشكل مباشر على الحالة المعنوية للفريق، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يقاتلون من أجل اسم نادي الزمالك وتحقيق تطلعات جماهيره، رغم الصعوبات التي يمر بها الفريق في الفترة الحالية.

غيابات مؤثرة وتضحيات من اللاعبين

وتطرق المدرب العام للزمالك إلى النقص العددي الكبير في قائمة اللاعبين المتاحين، موضحًا أن الجهاز الفني يعاني من غيابات مؤثرة، إلا أن الروح القتالية كانت حاضرة بقوة.

وأشار إلى أن الثنائي محمد السيد والخضري شاركا في مباراة المصري رغم معاناتهما من نزلة برد، في دليل واضح على تضحيتهما وإصرارهما على مساعدة الفريق في هذا التوقيت الحرج.

تطور ملحوظ في مستوى آدم كايد

وأشاد إبراهيم صلاح بالمستوى المتصاعد للاعب آدم كايد، مؤكدًا أن اللاعب أصبح أكثر فاعلية بعد توظيفه في مركز صانع الألعاب «رقم 10»، وبدأ في إظهار تطور واضح من مباراة لأخرى.

وأكد أن كايد بات أكثر انسجامًا مع الفريق، وظهر بشكل مميز في ثالث مباراة على التوالي، ما يعكس نجاح الجهاز الفني في توظيفه بالشكل الأمثل.



موقف عواد وبنتايج من المشاركة

من جانبه، أوضح إبراهيم صلاح أن محمد عواد يتواجد في قائمة الفريق بشكل طبيعي، مشددًا على أن المدير الفني معتمد جمال يضع مصلحة الزمالك فوق أي اعتبارات أخرى.

وأكد أن عواد سيكون له دور خلال الفترة المقبلة، كما أشار إلى أن اللاعب بنتايج يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه يحتاج لبعض الوقت من أجل استعادة حساسية المباريات والعودة بقوة للمشاركة الأساسية بعد فترة من الغياب



