تلقاها مكتب التمثيل العمالي بالكويت.. القبض على الجناة الذين قاموا بدهس المصري

تلقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، يفيد بالقبض على الجناة الذين قاموا بدهس المواطن المصري عادل حلمى المتوفى فى حادث الوفرة بدولة الكويت، وذلك خلال قيامه بملاحقتهم وهم يسرقون حديدًا من المزرعة التي يعمل بها، ورفض أن يرى السرقة بعينيه ويسكت، فقاومهم وحاول الإمساك بالسيارة من المنتصف، فسقط تحتها حتى تعرض للدهس، وفارق الحياة قبل أن يصل إلي المستشفي .









واستطاع رجال مباحث الأحمدي من ضبط الجناة وهم وافدين من الجنسية البنغالية يعملون في بلدية الكويت بعدما اعترفوا بارتكاب جريمة الدهس، وعلى حسب زعمهم فإنهم لم يكونوا يتعمدون قتله وإنما قاموا بدهسه بالخطأ وذلك خلال قيامه بملاحقتهم عقب قيامهم بسرقة حديد.





وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان يتابع أولا بأول مع مكتب التمثيل العمالى مستحقات القتيل ، والذي أكد كفيلة عمر شرار العازمى تعهد بصرف راتب المتوفى حتى تكبر ابنته البالغة من العمر الآن 3 أشهر .





وكان الفقيد يعمل فى مزرعة "العازمي" منذ 6 سنوات، وهو وحيد والدته، ويصرف على زوجته واثنين من إخوته بعد وفاة والده، ولديه طفلة لم يرها، حيث سافر العام الماضي وتزوج وجلس فى بلده مدة شهر واحد، وعاد إلى الكويت.



