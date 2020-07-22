AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المالية تعلن تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلى.. 200 جنيه دعما لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:14 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، تقريرا مفصلا حول مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.


وقال وزير المالية، في مستهل العرض، إن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد اقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة اجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه.


وأوضح أن المبادرة ستساهم في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.


وسلط الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحًا أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لجميع المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%.


وأضاف أن وزارة المالية ستلتزم بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط "يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوم من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية وكذلك مساهمة الحكومة)".


في الصدد ذاته، أشار وزير المالية إلى أن باقي المواطنين (جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين) "غير حاملي بطاقات السلع التموينية" سيستفيدون مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوم من سعرها (خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع)، لافتا إلى أن هناك عددًا من البنوك بالقطاع المصرفي وشركات التمويل ستقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.


وأوضح الوزير أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التخطيط: رصد 100 مليار جنيه لمبادرة تحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلي

لأول مرة.. التخطيط: زيادة 70% فى استثمارات قطاعات الصحة والإسكان والصرف الصحى والاتصالات والتعليم

لمدة ٣ أشهر.. المالية: إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي قبل نهاية يوليو

لتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل.. المالية: 10% خصما إضافيا لأصحاب بطاقات التموين لتحفيز المنتج المحلي

قبل نهاية يوليو ولمدة 3 أشهر.. إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى.. ووزير المالية: خصم إضافي 10٪ لأصحاب بطاقات التموين تتحمله الخزانة العامة للدولة بإجمالى 12 مليار جنيه

توفير فرص عمل للشباب.. اقتصادية النواب تكشف فوائد مبادرة تشجيع المنتج المحلي

ترشيحاتنا

حارس الأهلي الشاب علي رادار الهلال السعودي

خطة الخادمة الصغيرة لقتل مخدومها الثري.. استعانت بجارها واشتروا بحصيلة السرقة فراخ مشوية وبيبسي

الموت يفجع الأسرة الحاكمة في السعودية

بجاحة جديدة.. قطر تطالب دول الرباعي العربي بمليارات الدولارات

أقوى وصفة لتقوية المناعة وطريقة عملها

آسفة كانت الأغنية الأخيرة.. أيمن الذهبي يكشف حقيقة خيانته لـ أصالة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع

امتلك واحدة وهو في سن الـ13.. سيارات الملك فاروق ذات مواصفات استثنائية.. صور

حالة نادرة.. عارضة أزياء تستيقظ من نومها لتجد نفسها مشلولة بدون سبب واضح